Lewis Hamilton heeft zondag mede dankzij een uitvalbeurt van Sebastian Vettel de Grand Prix van Rusland gewonnen. Max Verstappen haalde er met een vierde plek het maximale uit voor Red Bull Racing.

Ferrari leek op de Sochi Autodrom op weg naar een een-twee, maar dat veranderde na de uitvalbeurt van Vettel halverwege de race. De coureurs van Mercedes konden onder een virtual safetycar een pitstop maken en namen de leiding over.

Achter Hamilton maakte Valtteri Bottas het feest compleet voor Mercedes door tweede te worden, kort voor de van poleposition gestarte Charles Leclerc.

Hamilton verstevigt met de 82e zege van zijn loopbaan de toch al ruime voorsprong in de WK-stand. Mercedes was in de beginfase van het jaar zeer dominant, maar wist in de laatste zeven races slechts twee overwinningen te boeken.

In Rusland is Mercedes wel altijd zeer succesvol. Sinds de eerste editie van de race in Sotsji in 2014 won het Duitse team alle Grands Prix.

Voor Verstappen is de vierde plek zijn beste resultaat ooit in Rusland. De Limburger werd de afgelopen twee jaar vijfde. In de WK-stand staat Verstappen vierde achter Hamilton, Bottas en Leclerc.

Uitslag GP Rusland 1. Hamilton (Mercedes) 25 punten +1

2. Bottas (Mercedes) 18 punten

3. Leclerc (Ferrari) 15 punten

4. Verstappen (Red Bull) 12 punten

5. Albon (Red Bull) 10 punten

6. Sainz (McLaren) 8 punten

7. Pérez (Racing Point) 6 punten

8. Magnussen (Haas) 4 punten

9. Norris (McLaren) 2 punten

10. Hülkenberg (Renault) 1 punt

Vettel grijpt leiding bij start

Vettel kende van de derde plaats een uitstekende start en passeerde Hamilton en polesitter Leclerc. Verstappen kwam wat moeizamer van zijn plek en behield met enige moeite de negende plek.

Na enkele bochten veroverde de Red Bull-coureur de achtste plek van Nico Hülkenberg. Kort daarachter probeerden Romain Grosjean, Daniel Ricciardo en Antonio Giovinazzi met z'n drieën naast elkaar door dezelfde bocht te komen.

De auto's raakten elkaar, waardoor de Fransman van de baan spinde en in de barrière langs de baan knalde. Ricciardo en Giovinazzi konden wel doorrijden, maar kwamen achteraan het veld terecht.

De safetycar moest de baan opkomen, zodat de Haas weggetakeld kon worden. Nadat de baan weer vrijgegeven was, had Verstappen zo'n vijftien rondes nodig om Sérgio Pérez, Lando Norris en Carlos Sainz te passeren en de vijfde plek ver achter de twee Ferrari's en de twee Mercedessen in handen te krijgen.

De wagen van Vettel wordt weggetakeld. (Foto: Pro Shots)

Mercedes heeft geluk met pitstops bij safetycarsituatie

Ondertussen ontstond er een discussie over de boordradio met beide Ferrari-coureurs. Leclerc kreeg van de teamleiding te horen dat Vettel hem snel voorbij zou laten gaan, maar dat gebeurde vervolgens niet.

Nadat beide Ferrari-coureurs een pitstop hadden gemaakt, kwam Leclerc voor zijn Duitse teamgenoot uit. Een ronde later viel Vettel uit met een motorprobleem, waardoor er een virtualsafetycarsituatie ontstond.

Alle coureurs die nog geen pitstop hadden gemaakt (onder wie Hamilton, Bottas en Verstappen), grepen die situatie gretig aan door een bandenwissel uit te laten voeren. Hamilton kwam daardoor voor Leclerc weer de baan op.

Onder de virtual safetycar schoot Williams-coureur George Russell van de baan af, waardoor er een safetycar de baan op moest. Leclerc koos ervoor om een tweede stop te maken en de slotfase van de race ook op verse softbanden te kunnen rijden. Hij keerde daardoor achter Bottas op de derde plek terug op het circuit.

Toen de safetycar weer verdween, waren er nog 20 van de 53 rondes te gaan. Hamilton reed daarin onbedreigd naar de zege en pakte bovendien een extra WK-punt voor de snelste raceronde. Verstappen werd op circa vijf seconden van Leclerc als vierde afgevlagd.

Hamilton boekte zijn vierde zege in Rusland. (Foto: Pro Shots)