Nyck de Vries is zondag tweede geworden in de sprintrace van de Formule 2 in Rusland. De race lag lange tijd stil en werd met zes rondes ingekort na een zware crash tussen Nobuharu Matsushita en Nikita Mazepin.

Beide coureurs werden naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens de Formule 2 kwamen de Japanner en de Rus er zonder botbreuken van af.

Al in de eerste ronde kwamen Matsushita en Mazepin hard in botsing. De Russische teamgenoot van De Vries kon al snel op eigen kracht uit zijn bolide klimmen, maar dat gold niet voor Matsushita.

Medisch personeel ontfermde zich over de 25-jarige Japanner. Het duurde ongeveer een kwartier totdat de organisatie bekendmaakte dat Matsushita naar het ziekenhuis was gebracht.

Een maand geleden werd de Formule 2 opgeschrikt door een dodelijk ongeluk. De Fransman Anthoine Hubert stierf op 22-jarige leeftijd. De Amerikaan Juan Manuel Correa liep twee gebroken benen op en zal zondag opnieuw een zware operatie ondergaan.

Voor de gebruikers van de mobiele app: klik op de tweet voor een video van de crash.

De Vries moet winst aan Ghiotto laten

De Vries verzekerde zich zaterdag van de titel in de Formule 2 door de hoofdrace te winnen. Zondag moest hij als achtste van start.

Na de herstart klom de 24-jarige Fries snel naar voren. In de slotfase van de vijftien rondes tellende race reed hij binnen een seconde van de Italiaan Luca Ghiotto, maar hij kon de eerste plaats van de Italiaan niet echt bedreigen. De Brit Callum Ilot werd derde.

De Vries is de eerste Nederlandse kampioen ooit in de Formule 2. Volgend jaar rijdt hij voor Mercedes in de Formule E.

Zondag om 13.10 uur begint de Formule 1-race op de Sochi Autodrom. Charles Leclerc staat op poleposition, Max Verstappen start als nummer negen.