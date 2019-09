Alexander Albon heeft er vertrouwen in dat hij zondag een goed resultaat kan neerzetten in de Grand Prix van Rusland. De teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing begint vanuit de pitstraat.

Albon crashte tijdens de kwalificatie, waardoor hij op de achttiende plek zou moeten beginnen. Doordaat er een nieuwe vloer in zijn beschadigde auto is gelegd, moet hij in de pitstraat van start.

"Ik begin niet op de plek waar ik thuishoor, maar ik ben optimistisch over de race", zegt Albon op de site van Red Bull. "De auto voelt in de longruns goed aan en er zijn op deze baan veel inhaalmogelijkheden."

In zijn eerste race voor Red Bull, enkele weken geleden in België, begon Albon als zeventiende en eindigde hij verdienstelijk als vijfde. "We hebben eerder gezien dat we van achteraan veel progressie kunnen boeken. Zondag zal ik ook weer alles geven", aldus de 23-jarige Thai.

Op de Sochi Autodrom ging het voor Albon mis tijdens Q1. Zijn bolide spinde van de baan en knalde met de achterkant tegen de barrière.

"Er was rugwind in die bocht en een vlaag greep de achterkant van mijn auto", legde Albon uit. "Het was gewoon een stomme fout. Veel meer kan ik er niet van maken, het was erg frustrerend."

Horner voorspelt opwindende race

Door een gridstraf van vijf plekken wegens een nieuw motoronderdeel wist Albon al dat hij sowieso niet vooraan zou kunnen starten. Zijn hele weekend verliep niet bepaald soepel, met een zesde, tiende en zevende tijd in de vrije trainingen. Verstappen was in alle sessies beduidend sneller.

"Sinds de eerste training had ik wat problemen, maar ik had steeds meer het idee dat alles op zijn plaats begon te vallen. Ik voelde me comfortabeler en zat in een lekker ritme. Daarom is het zo jammer dat het misging in de kwalificatie", zei Albon.

Verstappen heeft net als zijn teamgenoot een gridstraf en begint als negende. "Op deze baan kun je goed inhalen, het kan een opwindende race worden", blikte teambaas Christian Horner vooruit.

Charles Leclerc staat voor de vierde keer op rij op poleposition, voor WK-leider Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Valtteri Bottas. De Grand Prix van Rusland begint om 13.10 uur.