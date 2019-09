Lewis Hamilton is onder de indruk van de topsnelheid van Ferrari tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Rusland. Charles Leclerc pakte zaterdag op de Sochi Autodrom poleposition namens de Italiaanse renstal.

"Het was een lastige kwalificatie, want Ferrari is extreem snel op het rechte stuk. Ze zitten op een ander niveau en hebben iets wat nog sneller is dan de party mode: de straaljagermodus", was Hamilton lovend over de Ferrari.

De Brit zette zelf in zijn Mercedes de tweede neer achter Leclerc, die zo'n vier tienden sneller was. De regerend wereldkampioen bleef Sebastian Vettel wel net voor en nestelde zich zo tussen de twee Ferrari's in.

"Ik had niet verwacht op de eerste rij te staan, dus ik ben er heel blij mee", aldus Hamilton. "Ik had het gevoel dat mijn laatste paar rondes een pole waard waren wat betreft de manier waarop ik de auto benutte."

Lewis Hamilton moest genoegen nemen met tweede tijd in kwalificatie. (Foto: Pro Shots)

'Flinke prestatie om tussen twee Ferrari's in te staan'

"Zij zijn in wezen sneller dan wij en Charles heeft het goed gedaan, maar ik had het idee dat ik het dichtst bij mijn limiet kwam. Maar het voelt als een flinke prestatie om me te positioneren tussen de twee Ferrari's, die op dit moment een voorsprong op ons hebben."

Mercedes werkte het tweede deel van de kwalificatie af op mediumbanden in plaats van softs en zal dus op de duurzamere bandensoort starten. Hamilton realiseert zich dat de strategie van groot belang zal zijn in de race.

"Het wordt morgen vanaf het begin lastig, want zij zijn zo snel op het rechte stuk. De strategie zal de beslissing geven en daarom starten we op andere banden. Hopelijk kunnen we met die strategie druk uitoefenen."

Charles Leclerc pakte vierde poleposition op rij. (Foto: Pro Shots)

Leclerc twijfelt of poleposition een voordeel is

Leclerc vertrekt weliswaar van poleposition, maar hij twijfelt eraan of dat een voordeel is. "De auto voelde geweldig. Het is prachtig om weer op pole te staan, maar ik weet niet of het daarvoor het beste circuit is."

De Monegask vreest voor het lange rechte stuk na de start, waar de concurrentie zou kunnen profiteren van een slipstream. "De start wordt heel belangrijk. Dat is natuurlijk altijd zo, maar hier waarschijnlijk nog meer vanwege dat rechte stuk."

Leclerc pakte in Rusland zijn vierde opeenvolgende poleposition. Achttien jaar geleden was Formule 1-legende Michael Schumacher de laatste die dat in een Ferrari presteerde.

"Dat is natuurlijk erg speciaal, maar eigenlijk wil ik nu niet aan die statistieken denken", aldus de Ferrari-coureur. "We zijn al het hele weekend competitief en ook onze lange runs zagen er positief uit. Het ziet er dus goed uit voor de race."

De Grand Prix van Rusland gaat zondag om 13.10 uur (Nederlandse tijd) van start. Max Verstappen vertrekt vanaf de negende positie.