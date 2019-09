Nyck de Vries is supertrots op zijn titel in de Formule 2. De 24-jarige Nederlander won zaterdag de hoofdrace in Rusland en is daardoor in het klassement niet meer te achterhalen.

Zijn titel betekent niet dat De Vries volgend jaar doorschuift naar de Formule 1, want daar is zo goed als zeker geen plek voor hem. Hij maakte onlangs bekend dat hij in de Formule E gaat rijden.

"Ik denk dat de huidige Formule 1-markt helemaal op slot zit. Dat daar geen realistische kans is voor mij. Dus verwijt ik mezelf niks", aldus De Vries tegen het AD na het behalen van zijn titel.

"Natuurlijk droom je als kleine jongen van Formule 1, maar ook over de weg naar dat doel toe. En op die weg is het me allemaal niet komen aanwaaien, maar ik sta hier vandaag wel. Als Formule 2-kampioen. Er zijn niet veel mensen die dat kunnen zeggen."

De coureur treedt met zijn titel in de voetsporen van de Brit George Russell, die vorig jaar de titel voor zich opeiste en direct promotie maakte naar het Formule 1-team van Williams. Het jaar daarvoor ging de titel naar de huidige Ferrari-rijder Charles Leclerc.

Voor de gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de finish van een euforische Nyck de Vries.

'Het euforische gevoel ontbreekt nog een beetje'

De Vries, bezig aan zijn derde seizoen in de Formule 2, moet het behalen van het kampioenschap in de opstapklasse nog even laten bezinken. "Het euforische gevoel ontbreekt nog een beetje bij me", bekent hij.

"Wellicht ook omdat het voelt dat ik hier gewoon moest leveren wat van me verwacht werd en wat ik zelf verwachtte. Vorig jaar voelde voor mij gewoon als een gemiste kans. Dat reken ik alleen mezelf aan. Dit jaar voelde als een tweede kans. En die heb ik met beide handen aangegrepen."

De Nederlander is extra trots na een iets minder 2018. "Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Max Verstappen zijn de allerbesten, die steken er met z’n drieën ver bovenuit. Maar de rest, daar doe ik echt niet heel veel voor onder, hoor", vergelijkt hij zichzelf met Formule 1-coureurs.

"Ik ben met ze opgegroeid, de ene keer wint de een dan de ander. Neem Lando Norris, die heeft vorig jaar één race gewonnen in de Formule 2. En ik won er toen drie. Maar ik heb te veel fouten gemaakt. Daarom voelt het zo goed om dit jaar wél te laten zien wat ik waard ben."

Er staat zondag nog een sprintrace op het programma in Sotsji, waarna het seizoen eind november in Abu Dhabi wordt afgesloten.