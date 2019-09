Max Verstappen is ontevreden na de kwalificatie voor de Grand Prix in Rusland. De Red Bull-coureur zette zaterdag de vierde tijd neer en moet door een gridstraf als negende van start.

"Als ik morgen naar de vierde of vijfde plek kan rijden, dan hebben we het goed gedaan", zei Verstappen tegen Ziggo Sport.

Ferrari-coureur Charles Leclerc pakte voor de vierde keer op rij poleposition. Ook Mercedes-coureur Lewis Hamilton en Sebastian Vettel van Ferrari waren sneller dan Verstappen.

De 21-jarige Limburger denkt dat er niet meer inzat dan de vierde tijd in de kwalificatie. "We hebben alles gedaan wat we konden. We verliezen te veel op de rechte stukken."

Verstappen had last van wind in Sotsji

De kracht van Red Bull ligt In de bochtige derde sector, maar Verstappen kon daar zaterdag niet voldoende tijd goedmaken. "De laatste sector was niet top. Het begon steeds harder te waaien, daardoor had ik problemen met de achterkant van de auto."

Verstappen verwacht niet dat hij zich zondag vanaf de negende startplek in de strijd om de zege kan mengen. "Zij zijn wel redelijk snel", doelde hij op Ferrari en Mercedes.

Verstappen presteerde in Rusland nooit beter dan een vijfde plaats. Vorig jaar moest hij als negentiende van start en wist hij in de eerste acht rondes veertien plekken winst te boeken.

De Grand Prix van Rusland begint zondag om 13.10 uur Nederlandse tijd.