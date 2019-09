Charles Leclerc heeft zaterdag voor de vierde keer op rij poleposition gepakt in de Formule 1. Max Verstappen zette op de Sochi Autodrom de vierde tijd neer in de kwalificatie.

Vanwege een nieuw motoronderdeel krijgt Verstappen een gridstraf van vijf plaatsen in Rusland. Daardoor moet hij zondag als negende van start.

Leclerc zette met 1.31,628 de snelste tijd neer. Na België, Italië en Singapore was hij voor de vierde keer op rij de snelste in de kwalificatie. Achttien jaar geleden was Formule 1-legende Michael Schumacher de laatste Ferrari-coureur die vier keer op rij op pole stond.

WK-leider Lewis Hamilton staat zondag naast Leclerc op de eerste startrij. De Mercedes-coureur was in zijn laatste snelle ronde Ferrari-coureur Sebastian Vettel te snel af.

Valtteri Bottas staat zondag naast Vettel op de tweede startrij. Op zijn favoriete circuit kwam de Fin niet verder dan de vijfde tijd. Door de gridstraf van Verstappen schuift hij echter een plek op.

Albon start door crash achteraan

In Q1 verloor Alexander Albon de controle over zijn Red Bull en belandde hij met de achterkant van zijn auto in de barrière. De teamgenoot van Verstappen had geen snelle tijd neergezet, waardoor hij zondag op de laatste startrij moet beginnen.

Na de crash van de Thai werd de sessie stilgelegd. Vettel had op dat moment nog geen tijd genoteerd en moest in de laatste zes minuten een plek in Q2 veiligstellen. Dat deed de Duister probleemloos door de snelste tijd van iedereen neer te zetten.

Kimi Räikkönen sneuvelde wel in Q1. De gelouterde Alfa Romeo-coureur ging in de laatste bocht de fout in en kwam 0,08 seconden tekort voor een plek bij de laatste vijftien.

Uitslag kwalificatie GP Rusland 1. Leclerc (Ferrari) 1.31,628

2. Hamilton (Mercedes) 1.32,030

3. Vettel (Ferrari) 1.32,053

4. Verstappen (Red Bull) 1.32,310 *

5. Bottas (Mercedes) 1.32,632

6. Sainz (McLaren) 1.33,222

7. Hülkenberg (Renault) 1.33,289

8. Norris (McLaren) 1.33,301

9. Grosjean (Haas) 1.33,517

10. Ricciardo (Renault) 1.33,661

* = Gridstraf van vijf plaatsen.