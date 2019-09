Toro Rosso wijzigt zijn naam per 2020 zeer waarschijnlijk in Alpha Tauri, zo bevestigt Red Bull-topman Helmut Marko. Het zusterteam van Red Bull Racing is sinds 2006 onder de naam Toro Rosso in de Formule 1 actief.

"We hebben toestemming van de FIA en Liberty Media", zegt Marko zaterdag tegen Speedweek. "Als alle teams de nieuwe naam goedkeuren, is het officieel. Ik verwacht daar geen enkel probleem mee."

Alpha Tauri is een in 2016 opgericht modemerk van Red Bull. Met de nieuwe teamnaam wil de multinational de bekendheid daarvan vergroten. Toro Rosso is de letterlijke Italiaanse vertaling van Red Bull. Alpha Tauri is de helderste ster in het sterrenbeeld Stier.

Toro Rosso heeft deelgenomen aan 262 Grands Prix in de Formule 1-geschiedenis en boekte in 2008 in Italië met Sebastian Vettel zijn enige zege. Dit jaar bezorgde Daniil Kvyat het team de tweede podiumplek in de historie door derde te worden in Duitsland.

Verstappen jongste F1-debutant ooit namens Toro Rosso

Veel jonge coureurs braken in het verleden door via Toro Rosso. Max Verstappen werd namens de Italiaanse renstal in 2016 op zeventienjarige leeftijd de jongste coureur ooit in de Formule 1.

Van de huidige grid debuteerden ook Vettel, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Alexander Albon, Pierre Gasly en Daniil Kvyat namens Toro Rosso in de koningsklasse van de autosport.

Met 55 punten staat Toro Rosso momenteel zesde in de WK-stand voor constructeurs, achter Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren en Renault.