Het Formule 1-team van McLaren gaat vanaf 2021 gebruikmaken van motoren van Mercedes. Het huidige contract met Renault dat eind 2020 afloopt, wordt niet verlengd.

Het contract tussen McLaren en Mercedes loopt in ieder geval tot en met 2024. "Deze overeenkomst is een belangrijke stap in ons langetermijndoel om weer succesvol te worden in de Formule 1", zegt teambaas Zak Brown op de site van McLaren.

"Mercedes is de maatstaf in de Formule 1, zowel het team als de motor. Daarom is het logisch dat we een nieuwe samenwerking zochten met hen."

Tussen 1995 en 2014 maakte McLaren al gebruik van motoren van Mercedes. In die periode werd het één keer wereldkampioen bij de constructeurs (in 1998) en werden drie wereldtitels door coureurs behaald (Mika Häkkinen in 1998 en 1999 en Lewis Hamilton in 2008).

Vanaf 2015 werd drie seizoenen zonder succes samengewerkt met Honda. Sinds 2018 is McLaren klant van Renault. De prestaties van het Britse team verbeterden weer. Dit seizoen is McLaren meestal het beste team van het brede middenveld.

Renault kijkt terug op zeer succesvolle samenwerking

Renault moest eind vorig jaar al afscheid nemen van Red Bull Racing als partner. Zoals het er nu naar uitziet zal alleen het fabrieksteam van Renault in 2021 nog gebruikmaken van motoren van het bedrijf.

Renault-teambaas Cyril Abiteboul lijkt niet al te rouwig om de overstap van McLaren naar Mercedes. "Sinds het begin van onze samenwerking is McLaren gestegen van de negende naar de vierde plek in het constructeurskampioenschap. We beschouwen het dan ook als een zeer succesvolle samenwerking."

"Maar het was ook duidelijk dat we na 2020 andere doelen hebben", aldus de Fransman. "2021 wordt een cruciaal seizoen voor alle teams en het is belangrijk voor ons om een duidelijk beeld van onze krachten en ambities te hebben."

In 2021 gaan de reglementen in de Formule 1 behoorlijk op de schop, waardoor teams als Renault en McLaren hopen aan te kunnen sluiten bij de topteams.