Nyck de Vries heeft zaterdag met een zege in het Russische Sotsji de Formule 2-titel veiliggesteld. Hoewel de voorgaande vijf F2-kampioenen allemaal naar de Formule 1 doorstroomden, maakt de 24-jarige Fries geen promotie. Autocoureur en Formule 2-commentator Meindert van Buuren blikt terug op het seizoen van De Vries.

Jolyon Palmer, Stoffel Vandoorne, Pierre Gasly, Charles Leclerc en George Russell. Het zijn allemaal coureurs die de titel in dé opstapklasse naar de Formule 1 wisten te veroveren. Maar anders dan deze vijf rijders moet De Vries genoegen nemen met een Formule E-stoeltje bij Mercedes.

"Een overstap naar de Formule 1 hangt van zoveel factoren af", stelt Van Buuren, die in 2014 en 2015 tegen De Vries in de Formule Renault reed. "Er moet een plek beschikbaar zijn en dan nog is het geen zekerheid dat je als kampioen promoveert."

"Wat mij betreft heeft hij wel bewezen dat hij Formule 1-waardig is. Hij slaagt er dit jaar in bijna iedere race in om het beste resultaat uit zijn auto te halen. Je kan niet iedere race winnen, maar als je de snelheid niet hebt moet je zorgen dat je geen fout maakt en het maximale uit de auto haalt."

"Dat doet hij perfect en mede daardoor is hij in veel races waarin hij niet de snelheid had, toch uitgelopen op zijn concurrenten. Lewis Hamilton doet dit jaar hetzelfde in de Formule 1: hij zet geen stap verkeerd en haalt ieder weekend het maximale resultaat."

Nyck de Vries werd zaterdag als eerste Nederlander ooit kampioen in de Formule 2. (Foto: Getty Images)

Latifi mogelijk wel naar F1

Anders dan De Vries lijkt Nicholas Latifi, de huidige nummer twee in het Formule 2-kampioenschap, wél de overstap naar de Formule 1 te maken. De Canadees komt uit een zeer vermogende familie en is al testrijder bij Williams. Robert Kubica vertrekt bij de renstal uit Grove, wat de weg vrijmaakt voor Latifi om het stoeltje over te nemen.

Vorig jaar wisten naast Formule 2-kampioen Russell ook nummer twee Lando Norris (McLaren) en nummer drie Alexander Albon (Toro Rosso en nu Red Bull Racing) een Formule 1-zitje te bemachtigen. De Vries, vorig jaar vierde in de Formule 2-eindstand, lukte dat niet.

Mede daardoor heeft de Formule 2-titel voor sommigen in de Formule 1-paddock minder waarde dan vorig seizoen. "Hij wordt kampioen in een jaar waarin het deelnemersveld niet heel sterk lijkt te zijn", zei Red Bull-teambaas Christian Horner eerder deze maand in Singapore. "Bovendien zit hij al een behoorlijke tijd in de Formule 2. Ik ben wel blij voor hem dat hij een stoel in de Formule E heeft weten te bemachtigen.”

Van Buuren vindt dat Horner De Vries daarmee tekortdoet. "De coureurs die vorig jaar in de Formule 2 reden, zoals Latifi en de huidige nummer drie Luca Ghiotto, hebben allemaal bijgeleerd. Die jongens kunnen echt wel racen. En Nyck laat nu zien dat hij ver boven die coureurs uitsteekt."

Stand in Formule 2 1. Nyck de Vries (Nederland) - 225 punten

2. Nicholas Latifi (Canada) - 166 punten

3. Luca Ghiotto (Italië) - 155 punten

4. Jack Aitken (Groot-Brittannië) 153 punten

5. Sergio Sette Camara (Brazilië) 151 punten

'Goed om verbonden te zijn aan een merk'

De Vries werd eerder deze maand aangekondigd als coureur van het Formule E-team van Mercedes. "Ik denk dat het een heel goede stap voor hem is", aldus Van Buuren, die dit jaar voor het derde seizoen cocommentator is bij de Formule 2-races op Ziggo Sport.

"Het niveau van de Formule E-rijders is heel hoog, misschien nog wel hoger dan de huidige lichting Formule 1-coureurs. Het is bovendien goed om verbonden te zijn aan een merk. Toto Wolff is daar toch het grote overkoepelende hoofd van het motorsportproject."

"Ik durf niet te zeggen of de deur naar de Formule 1 al gesloten is. Het ligt niet voor de hand om van de Formule E naar de Formule 1 over te stappen, maar je weet nooit hoe het loopt. Wie weet wat er nog mogelijk is als Nyck komend jaar veel indruk maakt."

De Vries werd begin deze maand gepresenteerd bij het Formule E-team van Mercedes. (Foto: Mercedes)