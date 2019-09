Max Verstappen is aangenaam verrast door de manier waarop zijn Red Bull vrijdag voor de dag kwam in Sotsji. De Limburger houdt de rest van het Grand Prix-weekend rekening met neerslag.

Verstappen legde vrijdagochtend beslag op de tweede plek, kort achter Ferrari-coureur Charles Leclerc. 's Middags was de Red Bull-coureur het snelst van iedereen.

"Hopelijk doet de auto het ook zo goed als het nat wordt", zegt Verstappen op zijn website. De training van vrijdag werd met een temperatuur van 24 graden verreden.

Vrijdagavond wordt er veel neerslag voorspeld in Sotsji, waar het de rest van het weekend nauwelijks nog droog wordt. De temperatuur komt naar verwachting niet meer boven de 20 graden.

"Vandaag was alles erg positief. Hopelijk gaat het morgen en zondag ook goed", blikt Verstappen vooruit.

Verstappen in actie in Sotsji met op de achtergrond het Kaukasus-gebergte. (Foto: Red Bull)

Red Bull herstelt zich snel na 'wake-upcall'

Het sterke optreden van de 21-jarige coureur komt direct na een weekend in Singapore waar hij het lastig had. Verstappen werd derde in de race, terwijl hij vooraf nog dacht voor de winst te kunnen gaan. Hij sprak na afloop van "een wake-upcall voor het team".

Die oproep werd in Rusland door Red Bull sneller dan verwacht beantwoord. "We hebben hier goede veranderingen doorgevoerd aan de set-up", zei Verstappen.

"Met name de derde sector ging de hele dag erg goed. Daar kwam de auto echt tot leven. Dat is erg positief, vooral omdat we het in Singapore lastig hadden."

Starttijden GP Rusland Derde training: zaterdag 11.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 14.00 uur

Race: zondag 13.10 uur

Verstappen baalt niet van gridstraf

Net als de andere drie coureurs met een Honda-motor krijgt Verstappen een gridstraf in Rusland wegens het plaatsen van een nieuw motoronderdeel. De Nederlander moet vijf plaatsen terug op de startgrid.

Na zijn snelle tijden op vrijdag baalt Verstappen daar niet van. "Nee, helemaal niet", zei hij stellig. "Als we zondag ook zo snel zijn als vandaag, dan kom ik echt wel weer naar voren."

"Of ik dan ook nog kan winnen? Het is wel heel vroeg om daar nu iets zinnigs over te zeggen."