Max Verstappen heeft vrijdag met 1.33,162 de snelste tijd neergezet in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Rusland. Achter de coureur van Red Bull Racing noteerde Charles Leclerc van Ferrari de tweede tijd.

Vrijdagochtend waren de rollen nog omgedraaid met de snelste tijd voor Leclerc in de eerste training, vlak voor Verstappen. De Limburger was in de tweede sessie bijna anderhalve seconde sneller dan 's ochtends.

Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton eindigden op ruim een halve seconde van Verstappen op de derde en vierde plek. Sebastian Vettel noteerde in zijn Ferrari de vijfde tijd, vlak voor Toro Rosso-coureur Pierre Gasly.

Verstappens teamgenoot Alexander Albon kon geen snelle ronde noteren. De Thai kwam niet verder dan de tiende plek. Alle coureurs reden hun snelste ronde op de zachte band.

Uitslag tweede training GP Rusland 1. Verstappen (Red Bull) 1.33,162

2. Leclerc (Ferrari) 1.33,497

3. Bottas (Mercedes) 1.33,808

4. Hamilton (Mercedes) 1.33,960

5. Vettel (Ferrari) 1.34,201

6. Gasly (Toro Rosso) 1.34,971

7. Pérez (Racing Point) 1.34,998

8. Hülkenberg (Renault) 1.35,026

9. Stroll (Racing Point) 1.35,176

10. Albon (Red Bull) 1.35,216

Verstappen krijgt in Rusland gridstraf van vijf plekken

Aan het begin van de training klaagde Verstappen over het vermogen van zijn auto. Hij raakte kort buiten het circuit in één van de bochten. Ook Bottas en Vettel verloren kort en zonder gevolgen de controle over hun auto.

Verstappen krijgt net als de andere drie coureurs met een Honda-motor in Rusland een gridstraf vanwege een nieuw motoronderdeel. De Limburger moet op de startgrid van zondag vijf plekken naar achteren.

Verstappen wist in Rusland nog nooit een podiumplaats te veroveren. Zijn beste prestatie is een vijfde plek in 2017 en vorig jaar.