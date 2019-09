Charles Leclerc is alsnog door het stof gegaan voor zijn opmerkingen op de boordradio tijdens de Grand Prix van Singapore van afgelopen zondag. De Ferrari-coureur, die gefrustreerd was over de tactiek van zijn team, vindt dat hij in de toekomst veel rustiger moet reageren.

De 21-jarige Leclerc reed lange tijd aan de leiding in Singapore, maar kwam na zijn pitstop verrassend achter teamgenoot Sebastian Vettel de baan op, die een ronde daarvoor nieuwe banden had gekregen. De Monegask kreeg vervolgens instructies om zijn motor te sparen en Vettel niet aan te vallen.

Leclerc, die daardoor als tweede over de streep kwam, snapte weinig van de tactiek en liet dat ook duidelijk merken via de boordradio. "Ik blijf me gewoon focussen tot het einde van de race, maar ik wil wel mijn gevoelens met jullie delen. Eerlijk gezegd snap ik deze tactiek niet en ik vind het ook niet eerlijk, maar ik zal niks stoms doen."

De tweevoudig Grand Prix-winnaar kreeg na de race op het Marina Bay Street Circuit tekst en uitleg van Ferrari, al leek hij er op dat moment nog geen vrede mee te hebben. In aanloop naar de race in Rusland van zondag gaat Leclerc alsnog door het stof.

"Mijn reactie was overdreven en dat laat zien dat ik nog veel te leren heb", zei de coureur volgens Motorsport.com. "Er was geen reden om mij zo uit te laten, want het team deed het juiste. Met een andere strategie waren we niet eerste en tweede geëindigd en daar gaat het om. Dit zal me in de toekomst niet meer overkomen."

Sebastian Vettel versloeg Charles Leclerc in Singapore. (Foto: Pro Shots)

'Ik moet mezelf beter leren beheersen'

Leclerc, die de tweede seizoenshelft uitstekend begon met zeges in België en Italië, mocht in Singapore van poleposition starten. Tijdens de race leek het erop dat hij zijn derde overwinning op rij zou boeken en dat was volgens hem ook de reden voor zijn frustraties.

"Als ik naar bed ga, denk ik aan winnen en als ik wakker word, denk ik aan winnen. Dat maakt het moeilijk om rustig te blijven als het anders loopt", verklaarde Leclerc. "Maar het is duidelijk dat ik mezelf beter moet beheersen. De volgende keer moet ik mijn mond houden in plaats van mijn emoties te tonen via de boordradio."

Leclerc krijgt dit weekend de kans op revanche als de Grand Prix van Rusland op het programma staat. Hij kan voor de vierde race op rij op het podium eindigen. Vorig jaar finishte Leclerc als Sauber-coureur als zevende in Sotsji.

In de WK-stand staat Leclerc door zijn recente prestaties gedeeld derde met Max Verstappen, die net als de Monegask in de eerste vijftien races van het seizoen 200 punten verzamelde. Mercedes-coureur Lewis Hamilton is nog altijd de leider.