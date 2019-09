In aanloop naar de Russische Grand Prix heeft Lewis Hamilton nog maar eens zijn zorgen geuit over de hervormingen die in 2021 moeten worden doorgevoerd in de Formule 1. De vijfvoudig wereldkampioen heeft er weinig vertrouwen in.

Het gaat al langer over de wijzigingen die de koningsklasse van de autosport goedkoper, attractiever en eerlijker moeten maken. De teams, eigenaren en andere belanghebbenden zijn druk in gesprek.

"Het is al langer een punt van zorg. Het feit dat ze volgend jaar misschien willen gaan experimenteren met een omgekeerde grid en dat soort dingen, komt op mij over als een excuus voor de slechte voortgang van het proces", zei Hamilton donderdag in Sotsji tegen onder meer Motorsport.com.

"Waarom maken ze bijvoorbeeld de auto's zwaarder? Er is geen reden voor. Het is niet veiliger en komt ook het racen niet ten goede. Ik ben bezorgd en die zorgen zijn niet weggenomen tijdens een bijeenkomst die ik heb bijgewoond."

De nieuwe Formule 1-regels moeten er onder meer voor zorgen dat inhalen makkelijker wordt en dat de kosten voor de teams gedrukt worden.

'Coureurs proberen meer invloed te hebben'

Mercedes-coureur Hamilton, die royaal leidt in de WK-stand en dus hard op weg is naar zijn zesde wereldtitel, vindt dat de beleidsbepalers in de Formule 1 vooralsnog niet hebben overtuigd.

"De veranderingen van de laatste jaren zijn ook niet bijzonder effectief geweest, dus waarschijnlijk zijn ze zelf ook niet overtuigd van de beslissingen die ze nu gaan nemen", aldus de 34-jarige Hamilton.

"Het is ook niet makkelijk, want er zijn veel partijen bij betrokken. We proberen als coureurs meer invloed te hebben en een grotere rol te spelen bij de besluitvorming, maar voorlopig maakt het weinig verschil."

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Rusland is vrijdag om 10.00 uur (Nederlandse tijd). De race begint zondag om 13.10 uur.