Valtteri Bottas hoopt dat hij komend weekend in de Grand Prix van Rusland van Mercedes geen teamorders krijgt om teamgenoot Lewis Hamilton voor te laten. Het Sochi Autodrom is een van zijn favoriete circuits, waarop hij voor de winst wil gaan.

Vorig jaar kreeg Bottas in Rusland stalorders om Hamilton voor te laten gaan. De Brit liep door zijn zege uit op rivaal Sebastian Vettel in de WK-stand.

Ook afgelopen weekend in Singapore werd de vijfvoudig wereldkampioen bevoordeeld ten opzichte van zijn Finse teamgenoot. Nadat Bottas als eerste een pitstop had gemaakt, kreeg hij over de boordradio te horen dat hij het rustig aan moest doen, zodat Hamilton na diens pitstop niet achter Bottas op de baan terecht zou komen.

"Het moge duidelijk zijn dat we alles tot in het kleinste detail bespreken binnen het team", zei Bottas donderdag op een persconferentie in Sotsji. "Dinsdag was ik nog in de fabriek voor enkele meetings. Wat we daar besproken hebben, blijft onder ons."

"We hebben bepaalde regels, die voor ons allebei gelden", aldus de Fin. "We moeten ervoor zorgen dat ik niet weer in een dergelijke situatie beland. Ik hoop dat het niet meer gebeurt."

Starttijden GP Rusland Eerste training: vrijdag 10.00 uur

Tweede training: vrijdag 14.00 uur

Derde training: zaterdag 11.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 14.00 uur

Race: zondag 13.10 uur

Prestaties uit verleden geven Bottas vertrouwen

Bottas tekende in augustus een nieuw eenjarig contract bij Mercedes, waar hij als tweede coureur achter Hamilton wordt beschouwd. Met twee zeges in de eerste vier Grands Prix leek de dertigjarige Fin dit jaar de strijd om de wereldtitel aan te kunnen gaan, maar inmiddels staat Hamilton 65 punten voor in de WK-stand.

Bottas presteerde in het verleden sterk in Sotsji. In 2017 boekte hij er de eerste zege van zijn carrière en een jaar eerder legde hij er als coureur van Williams beslag op de vierde plek. Teamorders voorkwamen vorig jaar een nieuwe zege.

"Natuurlijk geeft de wetenschap dat ik het hier vaak goed gedaan heb me vertrouwen voor dit weekend", zei Bottas. "Aan de andere kant begint iedereen hier weer op nul."

Ondanks zijn ruime achterstand wil Bottas de strijd om de wereldtitel niet opgeven. "Er zijn nog een heleboel punten te verdienen en ik werk hard aan mijn doelen voor de korte termijn."

"Dat eerste doel is proberen om zondag te winnen. Dan zien we aan het eind van het jaar wel waar we staan. Ik denk momenteel niet te veel aan het kampioenschap, ik wil vooral zo goed mogelijk presteren met het team."