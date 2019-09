Max Verstappen vindt het geen probleem om de Grand Prix van Rusland zondag te beginnen met een gridstraf. De coureur van Red Bull verwacht wel dat hij het seizoen kan afmaken met zijn nieuwe Honda-motor.

"Hiermee zou ik veilig moeten zitten voor de rest van het seizoen", zei Verstappen donderdag in Sotsji onder meer tegen het AD. Na de Grand Prix van Rusland zijn er nog vijf races te gaan.

Eerder op de dag werd bekend dat Verstappen, zijn Red Bull-teamgenoot Alexander Albon en Toro Rosso-coureur Pierre Gasly een gridstraf van vijf plaatsen ontvangen omdat ze een nieuwe verbrandingsmotor krijgen. Daniil Kvyat van Toro Rosso heeft nog meer nieuwe onderdelen en moet helemaal achteraan beginnen.

Volgens Verstappen kan de gridstraf in Rusland weinig kwaad, omdat inhalen op de brede Sochi Autodrom relatief eenvoudig is en doordat Red Bull er naar verwachting minder snel is dan Ferrari en Mercedes.

"We dachten vooral: waarom zouden we het hier niet doen?", aldus Verstappen, die twee Grands Prix geleden in Italië ook al gridstraf kreeg vanwege een nieuwe motor.

"Zo veel pijn doet die gridstraf hier niet. Je kan hier toch wel inhalen en ik ga hier toch niet winnen. Hoger dan de vierde of vijfde plek zou ik niet eindigen in de kwalificatie, dan moet je realistisch zijn."

Starttijden GP Rusland Eerste training: vrijdag 10.00 uur

Tweede training: vrijdag 14.00 uur

Derde training: zaterdag 11.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 14.00 uur

Race: zondag 13.10 uur

Honda wil in Japan sterk voor de dag komen

Door de gridstraf nu te incasseren, hoopt Honda over twee weken bij de GP van Japan hoge ogen te gooien. "Voor Honda is die race héél belangrijk", zei Verstappen. "We hebben daar nog niet gewonnen in mijn periode, maar we gaan er alles aan doen om daar sterk voor de dag te komen."

De afgelopen twee jaar eindigde Verstappen als vijfde in Rusland.