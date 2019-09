Max Verstappen begint de Grand Prix van Rusland zondag in ieder geval niet in de voorhoede. De coureur van Red Bull Racing krijgt een gridstraf van vijf plaatsen omdat er een nieuwe verbrandingsmotor in zijn auto wordt geïnstalleerd.

Ook Verstappens teamgenoot bij Red Bull Alexander Albon en Toro Rosso-coureurs Daniil Kvyat en Pierre Gasly krijgen een nieuwe motor van Honda, zo heeft de Japanse motorleverancier donderdag bekendgemaakt.

Albon en Gasly worden net als Verstappen vijf plekken teruggezet in de startopstelling. Bij Kvyat worden nog meer motoronderdelen vervangen, waardoor de 25-jarige Rus zondag in Sotsji achteraan moet beginnen.

De 21-jarige Verstappen heeft er pas twee Grands Prix met de Spec 4-motor op zitten (begin september in Italië en afgelopen weekend in Singapore). Honda voert de update nu al door vanwege de naderende Grand Prix van Japan. De motorleverancier wil dat Red Bull en Toro Rosso in de thuisrace op 13 oktober goed voor de dag komen.

Vorig jaar ook gridstraf Verstappen in Rusland

Vorig jaar liep Verstappen ook tegen een gridstraf aan in Rusland, omdat zijn motor én versnellingsbak werden verwisseld. De Limburger, die toen ook nog eens drie plekken moest inleveren na het negeren van een gele vlag in de kwalificatie, begon de race van de negentiende plek.

Binnen acht rondes had Verstappen toen al de vijfde plek in handen, die hij tot het einde van de race vasthield. Op de brede Sochi Autodrom - gelegen op het complex waar in 2014 de Olympische Winterspelen werden georganiseerd - zijn veel inhaalmogelijkheden voor de coureurs.

De Grand Prix van Rusland begint zondag om 13.10 uur. Verstappen eindigde zondag in Singapore voor het eerst sinds begin augustus op het podium (derde), nadat hij in België snel uitviel en in Italië als achtste finishte.

Verstappen bezet op dit moment de gedeelde derde plek in de WK-stand met 200 punten, evenveel als Ferrari-coureur Charles Leclerc. Mercedes-coureur Lewis Hamilton gaat nog altijd aan de leiding met 296 punten, gevolgd door teamgenoot Valtteri Bottas (231 punten).