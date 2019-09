Op het Sochi Autodrom wordt komend weekend de zestiende race van het seizoen verreden. Oud-Formule 1-coureur Giedo van der Garde beantwoordt vijf vragen over de Grand Prix van Rusland.

Max Verstappen deed het in Rusland nog nooit beter dan een vijfde plaats. Gaat hij dit jaar wel een podiumplek pakken?

Van der Garde: "Dat wordt lastig, want op het circuit in Sotsji speelt de kracht van de motor een belangrijke rol. De Honda-motor van Red Bull is nog niet zo goed als die van Mercedes of Ferrari."

"Áls Verstappen een podiumplek pakt, dan zou dat heel knap zijn. Maar hij zou zomaar weer vijfde kunnen worden achter de twee auto's van Ferrari en Mercedes."

Max Verstappen in Rusland 2015 (Toro Rosso): tiende

2016 (Toro Rosso): uitgevallen

2017 (Red Bull): vijfde

2018 (Red Bull): vijfde

Ferrari is met drie opeenvolgende zeges geweldig uit de zomerstop gekomen. Kunnen Sebastian Vettel en Charles Leclerc de strijd om de wereldtitel met Lewis Hamilton nog spannend maken?

"Nee, daarvoor is het gat te groot. Hamilton blijft gewoon zijn puntjes pakken en gaat wel wereldkampioen worden."

"Ferrari zit in een hele goede flow, maar in Rusland verwacht ik een hevige strijd tussen hen en Mercedes. Alle vier de coureurs zouden kunnen winnen, maar ik gok op Valtteri Bottas."

WK-stand 1. Hamilton (Mercedes) 296 punten

2. Bottas (Mercedes) 231 punten

3. Leclerc (Ferrari) 200 punten

4. Verstappen (Red Bull) 200 punten

5. Vettel (Ferrari) 194 punten

6. Gasly (Red Bull/Toro Rosso) 69 punten

Hamilton won vorig jaar in Rusland, nadat teamgenoot Bottas opdracht kreeg hem voorbij te laten gaan. (Foto: Pro Shots)

Waarom juist Bottas?

"Mercedes is hier altijd sterk, ze wonnen alle vijf de races in Sotsji. En het circuit ligt Bottas gewoon goed, hij is hier altijd snel. Naast de lange rechte stukken zijn hier veel trage en 'mediumtrage' bochten en maar weinig snelle bochten, dat ligt Bottas wel."

"In zijn tijd bij Williams werd hij al eens vierde in Sotsji. Twee jaar geleden won hij in Rusland en vorig jaar had dat ook gekund, maar kreeg hij stalorders om zijn teamgenoot Hamilton voor te laten gaan."

Laatste winnaars GP Rusland 2018: Lewis Hamilton (Mercedes/Groot-Brittannië)

2017: Valtteri Bottas (Mercedes/Finland)

2016: Nico Rosberg (Mercedes/Duitsland)

2015: Lewis Hamilton (Mercedes/Groot-Brittannië)

2014: Lewis Hamilton (Mercedes/Groot-Brittannië)

Opvallend kenmerk aan de baan op het park waar in 2014 de Olympische Winterspelen werden gehouden, is de enorme bocht naar links, met zo'n 750 meter de langste bocht van het jaar. Gaat de bandenslijtage hier een grote rol spelen?

"Dat valt wel mee, door het nieuwe type asfalt dat er ligt. Dat is erg glad, waardoor iedereen normaal gesproken aan één pitstop genoeg zal hebben."

"Je ziet dit wel vaker bij banen met dit type asfalt. Dat is niet erg grof, waardoor de banden het niet zo zwaar te verduren krijgen. In Silverstone lag dit jaar ook nieuw asfalt en daar zag je dat de banden het lang volhielden."

Verstappen startte vorig jaar op de negentiende plek en reed acht rondes later al vijfde. Inhalen is hier goed mogelijk?

"Ja, het asfalt is enorm breed en er zijn twee DRS-zones op lange rechte stukken waar je vrij makkelijk kunt inhalen. Zeker als je wat sneller bent dan je voorganger, moet je hem hier normaal gesproken wel voorbij kunnen komen."