Toto Wolff is onder de indruk van de progressie van Ferrari in de Formule 1. De teambaas van Mercedes denkt dat er iets structureel is veranderd bij de Italiaanse concurrent.

Ferrari beleeft een overwegend teleurstellend seizoen, maar domineerde afgelopen weekend in Singapore, waar het een flink aantal upgrades had doorgevoerd. De race werd gewonnen door Sebastian Vettel, voor teamgenoot Charles Leclerc.

"Maar de opleving van Ferrari in Singapore komt niet door de upgrades. Het is te danken aan het sterke totaalpakket, waar ze het maximale uit hebben gehaald", zegt Wolff dinsdag tegen Motorsport.com.

"Ze hebben bepaalde dingen nu gewoon beter voor elkaar. Ze stemden de auto in de kwalificatie in Singapore af op één snelle ronde. Ze waren qua racesnelheid nergens, maar vanaf dat moment wel."

Op het Marina Bay Street Circuit vertrok Leclerc vanaf poleposition en bezette Vettel achter Mercedes-rijder Lewis Hamilton de derde startplek. Uiteindelijk stonden de Ferrari-coureurs met Max Verstappen op het podium en viel Mercedes buiten de boot.

'We hadden niet de juiste strategie'

Volgens de 47-jarige Wolff zat het zijn team ook niet echt mee in Singapore. Zo verscheen er tot drie keer toe een safetycar op de baan, wat de situatie niet vergemakkelijkte.

"Als er minder safetycars waren geweest, hadden we er in de slotfase van de race beter voor gestaan en misschien wel kunnen winnen. Maar uiteindelijk hadden we niet de juiste strategie", aldus de Oostenrijker.

"Ferrari heeft een ongelooflijk sterke motor en dat geeft ze meer keuzes op het gebied van strategie, al mag dat geen excuus zijn."

In de strijd om de wereldtitel hoeft Mercedes zich nog geen zorgen te maken, want Hamilton gaat met 296 punten nog royaal aan de leiding. De volgende Grand Prix is zondag in Rusland.