In Singapore bleek dat Ferrari echt grote stappen heeft gezet met de auto. Maar zijn de verbeteringen alleen op het asfalt te zien? En kan Max Verstappen dit seizoen nog een keer winnen? Een analyse.

In de twintigste ronde besliste Ferrari de race. Terwijl Charles Leclerc en Lewis Hamilton langs de ingang van de pits reden, hoorde Sebastian Vettel op het allerlaatste moment op de boordradio "box Sebastian, box". Direct stuurde de Duitser zijn auto naar binnen voor nieuw rubber. Zodra hij weer naar buiten kwam, verschenen op de monitoren paarse tijden, wat inhoudt dat Vettel de snelste op de baan was.

Charles Leclerc werd een ronde later binnen geroepen, maar die ene ronde extra op zijn oude banden kostte hem de leiding. Vettel hanteerde succesvol de undercut en pakte daarmee ook gelijk Hamilton. Ferrari reed met twee auto's aan de leiding, Mercedes sloeg de plank mis. Het leek de omgekeerde wereld ten opzichte van de situatie die iedereen gewend was.

Het Italiaanse team heeft niet alleen de auto beter op orde. Ook strategisch werd het spel voor de derde race op rij slim gespeeld. In België werd Vettel op zijn versleten banden net lang genoeg ingezet als rijdend roadblock om Hamilton op te houden, zodat Leclerc kon winnen.

Op Monza deed Ferrari alles goed en werd Leclerc vakkundig naar de zege geloodst. De strategie in Singapore van het veld ophouden en Vettel vroeg laten stoppen was volgens Hamilton een mooi vooropgezet plan, waarvoor hij de Italianen complimenteerde.

Snelheid in races doet nog onder voor Mercedes

Maar Ferrari is er nog niet. Hoewel de auto dankzij een goed werkende update nu ook snel gaat op de circuits waar veel downforce vereist is, was het tempo van de Mercedes in de race gewoon nog hoger.

Dat was op Spa ook zo en in Italië profiteerde Leclerc vooral van het topvermogen van zijn motor, die naar schatting 20 á 30 paardenkrachten meer levert dan de concurrentie.

Het grote verschil is dat het nu eindelijk operationeel beter lijkt te lopen, al verliep de kwalificatie in Monza natuurlijk nog niet helemaal vlekkeloos. Dat is ook het grote punt van zorg voor teambaas Mattia Binotto: hoe zorg ik dat beide coureurs tevreden blijven en elkaar niet in de haren vliegen?

Leclerc was zondag in Singapore mild in zijn reactie na afloop, maar hij had er zichtbaar zwaar de pest in dat Vettel kon winnen dankzij een besluit van het team. Maar de chaos die de laatste jaren domineerde op de pitmuur lijkt verleden tijd.

Mercedes kan niet meer vertrouwen op snelheid auto

Het belangrijkste verschil met de eerste seizoenshelft is dat Mercedes voor de strategische keuzes niet meer kan vertrouwen op de snelheid van de auto.

De gok die het team zondag nam om Hamilton langer door te laten rijden was onbegrijpelijk. Hij moest op zijn oude banden een groot genoeg gat trekken om een veilige pitstop te maken.

De Brit zei zelf dat hij zijn banden na twee ronden voluit al had opgerookt. Dat Valtteri Bottas vervolgens op de rem moest om ruimte te maken voor Hamilton na diens pitstop maakte het extra pijnlijk.

Ook Verstappen profiteerde van undercut op Hamilton

Voor Red Bull Racing was Singapore een weekend om snel te vergeten. Het enige dat zondag goed ging was de reactie op Vettels pitstop. Verstappen ging mee en profiteerde daarmee ook van de undercut op Hamilton. Een echt beeld van het racetempo kwam er daarna niet, doordat de safetycar drie keer de baan op moest. Hamilton kwam in de slotfase nog wel akelig dichtbij op zijn nieuwere banden.

Doorgaans is de tweede seizoenshelft de fase waarin Red Bull dankzij sterke ontwikkeling van de auto tot bloei komt, maar dat kwam er op Singapore niet uit. Verstappen klaagde vooral over het bochtengedrag, wat normaal het sterke punt is van het team.

De afgelopen jaren had Red Bull steevast het beste chassis, maar dat is dit seizoen niet het geval, zo bevestigde Verstappen zaterdag zelf ook. Daardoor ontbreekt de gebruikelijke surplus aan mechanische grip, waardoor Singapore opeens een lastige baan is.

Effect van de opleving in Oostenrijk is verdwenen

Verstappen hield zich vast aan zijn tempo in Monza, waar hij gedurende de race dezelfde rondetijden reed als de kop. Maar het effect van de opleving in Oostenrijk is langzaam verdwenen, waardoor ook weer duidelijk wordt dat de Honda-krachtbron nog niet op het niveau is van Mercedes, laat staan Ferrari.



Los van de race in Mexico is het daarom lastig te voorspellen waar Red Bull nog goed voor de dag gaat komen dit seizoen. Verstappen blikte zelf al vooruit op de race van volgende week in Sotsji, wat volgens de Nederlander niet het ideale circuit is voor zijn auto. Japan is voor Honda de thuisrace waarin het ongetwijfeld graag goed voor de dag wil komen, dus wellicht dat de fabrikant daar wat extra risico wil nemen met de motor.

Maar met het huidige tempo van Ferrari in het achterhoofd en het sterke racetempo van Mercedes meegenomen is het alle ballen op Mexico-Stad. Als Verstappen daar zijn gebruikelijke niveau weer haalt, is die derde zege van 2019 mogelijk.