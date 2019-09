Lewis Hamilton verwelkomt de sterk toegenomen concurrentie in de top van de Formule 1, maar roept zijn Mercedes-team wel op om harder te werken. De Brit wil zijn voorsprong in de WK-stand beschermen.

Hamilton werd zondag vierde in de Grand Prix van Singapore. Ferrari won de derde race op rij, dit keer met Sebastian Vettel als winnaar. Max Verstappen werd achter Charles Leclerc derde

"Het is leuk dat het veld nu zo dicht bij elkaar zit. Maar we moeten wel echt aan de slag", reageerde de regerend wereldkampioen na afloop op het Marina Bay Street Circuit.

Mercedes won al drie races op rij niet, terwijl de zeges in de openingsfase van het seizoen aaneen werden geregen. Hamilton stond bovendien vijf Grands Prix geleden voor het laatst op poleposition.

"Het ging zo goed aan het begin van het jaar. We hebben een gat, maar dat kan zomaar weg zijn", is de Brit waakzaam. Toch geniet hij nog een voorsprong van 65 punten op teamgenoot Valtteri Bottas. "Maar ik wil de kans op de titel niet verspelen. Die heb ik nog niet gewonnen."

Snelheid Ferrari zat er misschien hele seizoen al in

Ferrari verraste in Singapore met een sterk tempo op een type circuit met veel bochten, waar de 'Scuderia' eerder in het seizoen steeds niet goed uit de voeten kon. Hamilton vermoedt dat door een kleine update van het Italiaanse team de snelheid is vrijgekomen die er wellicht het hele seizoen al in zat.

"Het is niet zo dat die update zelf heel groot was, maar ze hebben een opmerkelijke stap gemaakt", analyseerde hij.

"Ferrari is nu erg snel en het wordt erg moeilijk om ze te verslaan. Zeker op de rechte stukken, ze gaan zo hard in een rechte lijn."

Lewis Hamilton zat in de eerste twintig ronden klem achter de langzaam rijdende Charles Leclerc. (Foto: Pro Shots)

Langzame ronden Leclerc was vooropgezet plan

Tegen dat probleem liep Hamilton ook aan in de openingsfase van de race in Singapore. Leider Leclerc reed zeer rustig om zijn banden te sparen, maar zodra zich een recht stuk aandiende, trapte de Monegask zijn gaspedaal in, waardoor hij de WK-leider makkelijk voorbleef. Volgens Hamilton was het lage tempo onderdeel van Ferrari's strategie.

"Ik weet anders niet waarom Charles zo langzaam reed. Ze hebben misschien mijn race van vorig jaar bestudeerd. Toen ging ik ook zo traag, maar ging ik later wel op het gas en maakte ik een gat", blikte hij terug op zijn winst in 2018.

"Ferrari hield het hele veld in een treintje en haalde toen een auto vroeg naar binnen. Het leek een vooropgezet plan. Dus dat hebben ze dan goed gedaan", complimenteerde hij het winnende team.

'Onze beslissingen pakten ongelukkig uit'

Hamilton had naar eigen zeggen wel de kans om voor Leclerc te komen, maar dan had hij in de twintigste ronde samen met Vettel naar binnen moeten komen. Vervolgens liet het team hem langer buiten, maar de banden van de Brit waren te ver heen om de Ferrari's en ook Verstappen op hun nieuwe harde rubber op genoeg afstand te houden voor een veilige pitstop.

"Onze beslissingen pakten dus nogal ongelukkig uit", was Hamilton kritisch op zijn strategie. "We wijzen hier nooit met de vinger. Je wint en verliest als een team. Maar als iemand binnen het team zich hier prima over voelt, moet er met ze gepraat worden."

De vijfvoudig wereldkampioen denkt dat hij ook zonder de snelste auto races kan winnen. "Het gaat erom wat je levert in het weekend. Momenteel is Ferrari sneller en doen ze het operationeel beter. Bij ons werkte het proces niet zoals het zou moeten. We moeten de koppen weer bij elkaar steken en hard aan het werk gaan."