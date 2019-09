Charles Leclerc heeft begrip voor de keuze van Ferrari om teamgenoot Sebastian Vettel tijdens de Grand Prix van Singapore als eerst een pitstop te laten maken, maar wil nog wel wat opheldering van zijn team.

"Ik ben wel wat gefrustreerd en echt niet blij", gaf de van poleposition vertrokken Monegask toe. "Maar ik begreep van het team dat dit de enige manier was om een dubbelzege te pakken. Toch heb ik nog wel wat uitleg nodig."

Leclerc had een goede start en lag de eerste twintig ronden aan de leiding, tot Ferrari er voor koos om zijn teamgenoot als eerste binnen te halen voor de enige bandenstop. Terwijl Leclerc een ronde later stopte, reed Vettel een snelle ronde op zijn nieuwe banden en kwam hij voor zijn teammaat terecht. De winnaar van de Grands Prix van België en Italië kwam er vervolgens niet meer langs bij de viervoudig wereldkampioen.

Volgens Leclerc was dit scenario vooraf niet doorgesproken met de teamleiding. "Ik weet niet waarom, maar je kunt ook niet alles vooraf doornemen."

Hij wil vooral lering trekken uit de situatie. "Voortaan ga ik iets beter opletten wat er allemaal om me heen gebeurt. Ik had niet door dat Sebastian was gestopt. Anders had ik misschien wel wat harder gereden."

Sebastian Vettel rijdt voor Charles Leclerc na de pitstops (Foto: Pro Shots)

Ferrari overwoog om coureurs nog om te draaien

Teambaas Mattia Binotto gaf verdere uitleg over de situatie, die Vettel uiteindelijk zijn eerste zege van 2019 opleverde. Volgens de Italiaan was de ronde van de winnaar op zijn nieuwe banden veel beter dan vooraf ingeschat. "Hij pakte daarin 3,9 seconden op Charles. We dachten dat Leclerc er voor zou blijven, dus dit hadden we niet zo verwacht."

Volgens de teambaas is wel overwogen om de coureurs daarna om te draaien. Uiteindelijk werd op de pitmuur besloten om dat niet te doen, waardoor Vettel won. "Zelfs na de race hebben we daar nog lang discussies over gehad, ook met de coureurs", voegde Binotto toe. "We zullen het er misschien niet over eens worden."

De frustratie die Leclerc tijdens de race over de boordradio uitte, was voor Binotto te begrijpen. "Natuurlijk is hij teleurgesteld. Hij deed zijn best om de race te winnen en deed daarbij alles wat hij kon."

Leclerc was desondanks blij voor zijn teamgenoot. "Sebastian verdient het", stelde de 21-jarige coureur. "En we moeten ook weer verder. Zo gaat het soms in het leven en ik kom sterker terug in Rusland."

Voor Ferrari was het hoe dan ook een positief weekend. Mede door een grote update scoorde het team tegen de verwachtingen in de eerste dubbelzege sinds Hongarije 2017. "We wilden hier eigenlijk minimaal met één auto op het podium komen, maar gaan naar huis met een één-twee. Dat hadden we echt niet verwacht", besloot Leclerc.