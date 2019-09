Max Verstappen was zijn team dankbaar voor de derde plaats bij de Grand Prix van Singapore. Hij wist zondag dankzij een goede pitstopstrategie Lewis Hamilton achter zich te houden, maar sprak ook van een wake-upcall voor Red Bull Racing.

De 21-jarige coureur wist vanaf zijn vierde startplaats geen winst te boeken in de openingsfase van de race op het Marina Bay Circuit. Bovendien kon hij op de baan weinig druk zetten op de coureurs voor hem.

Door vroeger te stoppen dan Hamilton, wist hij de Brit toch te passeren en achter Sebastian Vettel en Charles Leclerc als derde te eindigen. "Het bleek een goede zet om vroeger te stoppen. We gingen precies op het juiste moment naar binnen", zei Verstappen. "Inhalen is hier heel lastig, dus ik ben blij dat ik op deze manier het podium heb gehaald."

Het was niet alleen uit strategisch oogpunt het goede moment om te stoppen. "Ik kreeg wat problemen, dus dat speelde ook mee. Iedereen reed aan het begin ook langzaam om de banden te sparen. Dat was van cruciaal belang."

Een echte kans om de Ferrari's te bedreigen was er niet, zo oordeelde de Nederlander. "Ik was blij dat ik ze bij kon houden, maar aanvallen zat er echt niet in. Het was vooral een kwestie van alert blijven als de safetycar weer naar binnen ging."

Top 5 WK-stand 1. Lewis Hamilton (Mercedes) - 296 punten

2. Valtteri Bottas (Mercedes) - 231

3. Charles Leclerc (Ferrari) - 200

4. Max Verstappen (Red Bull) - 200

5. Sebastian Vettel (Ferrari) - 194

'Goede work-out aan het eind'

Verstappen hield ook na de safetycarperiodes zijn positie vast. "Al was het wel wat tricky, omdat het lastiger is om op die snelheid je banden op temperatuur te houden. Ik moest daardoor harder werken met de safetycar op de baan dan tijdens de race."

In de slotfase kwam Hamilton nog aardig in de buurt. Verstappen vroeg het team zelfs om wat extra vermogen, om zo de WK-leider achter zich te houden. Dat bleek niet nodig.

"Dat dwong me om nog even voluit te gaan, dus dat was een goede work-out", legde Verstappen glimlachend uit. "Hamilton was acht ronden na mij gestopt, dus zijn banden waren wat verser. Misschien maakten ze zich in de pitbox wel druk, maar ik focuste me gewoon op hoe ik de bochten uitkwam. En dat liep goed af. "

'We kwamen hier om te winnen'

De tegenvallende snelheid deed Verstappen wel realiseren dat zijn auto wellicht niet overal even snel is als hij verwacht. "Het is een beetje een wake-upcall voor ons. Dit was onze langzaamste race sinds Oostenrijk", erkende de Limburger.

"We moeten voor we naar Rusland gaan analyseren waar het fout ging, want dat is al niet een ideale baan voor ons", ging hij verder. "De auto deed hier in ieder geval niet in alle bochten wat ik wilde. Ik heb wel een idee hoe dat komt."

Verstappen verlaat Singapore ondanks zijn zesde podiumplaats van het seizoen in ieder geval niet met een positief gevoel. "Het was gewoon niet goed genoeg. We kamen hier om te winnen en dat hebben we niet gedaan."