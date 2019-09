Sebastian Vettel was zondag dolgelukkig met zijn overwinning in de Grand Prix van Singapore. De Duitser boekte in de vijftiende race van het seizoen eindelijk zijn eerste zege van het jaar.

"Deze overwinning smaakt heel zoet", aldus Vettel tijdens het interview direct na de finish. "Tot nu beleefde ik persoonlijk niet mijn beste periode. Mensen verzinnen hun eigen verhalen als het niet goed gaat, dan is het lekker als het harde werk zich uitbetaalt."

Charles Leclerc maakte het feest voor Ferrari compleet door achter zijn teamgenoot naar de tweede plaats te rijden. Max Verstappen eindigde achter het Ferrari-duo als derde.

"De felicitaties moeten naar het hele team, dit is een geweldig resultaat", vond Vettel. "De start van het seizoen was moeilijk voor ons, maar de laatste weken komen we weer tot leven."

Voor Vettel was de overwinning op het Marina Bay Street Circuit zijn beste prestatie in ruim een jaar. De laatste keer dat de Duitser als eerste over de streep kwam, was vorig jaar augustus op het circuit van Spa-Francorchamps.

Ferrari domineert sinds de zomerstop met drie zeges in evenveel races. Voor Vettels overwinning in Singapore was Leclerc in België en Italië de beste namens de Italiaanse renstal.

Sebastian Vettel viert zijn overwinning in de GP van Singapore. (Foto: Pro Shots)