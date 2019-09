Hoewel Sebastian Vettel in zijn mindere fase van de afgelopen maanden nooit aan zichzelf twijfelde, was hij zondag toch opgelucht met zijn eerste Grand Prix-zege in ruim een jaar tijd.

"Het is logisch dat mensen je neersabelen als je succes hebt gehad", zei een realistische Vettel na afloop van de race op het Marina Bay Street Circuit. "Ik verwacht ook veel van mezelf, dus als ik dan niet lever, word ik er ook niet blij van."

Terwijl de dit jaar nieuw in het team gekomen Charles Leclerc de afgelopen races in de spotlights stond, viel de viervoudig wereldkampioen vooral op door zijn fouten. Daarvan waren zijn crash met Max Verstappen op Silverstone en zijn spin de afgelopen race voor eigen Ferrari-publiek in Monza de opvallendste.

"Het viel allemaal even niet op zijn plaats, maar dat hoort ook een beetje bij het spelletje", relativeerde Vettel zijn slechte reeks. "En Charles reed ook gewoon heel erg sterk. Maar vroeg of laat zou het goedkomen. Ik ben blij dat het niet te lang heeft geduurd", zei hij opgelucht.

Sebastian Vettel viert zijn overwinning in de Grand Prix van Singapore. (Foto: Pro Shots)

Steun van de fans werkte bemoedigend

Vettel kreeg naar eigen zeggen veel steun van zijn fans, die hem probeerden op te beuren via boodschappen. "Mensen stuurden me best wel persoonlijke dingen, over grote problemen die zij in het leven hebben. Dan realiseer je je dat het voor mij allemaal wel meevalt en dat je gewoon door moet gaan", stelde de Duitser. "Het was erg bemoedigend."

De overwinning in Singapore was voor de 32-jarige coureur vooral de bevestiging dat er met zijn kwaliteiten als coureur niet veel mis is. "Het kon natuurlijk beter, maar mijn vorm was niet weg. Ik was niet langzaam", legde hij uit. "Maar het was ook weer niet zo erg als mensen zeiden. Ik moest er gewoon zelf uit zien te komen."

Terugblikkend op de race in de Aziatische metropool haalde Vettel vooral het moment van zijn pitstop in de twintigste ronde terug. "Toen die boodschap kwam, wist ik dat het mijn kans zou zijn", herinnerde hij zich. "Ik hoorde het pas in de laatste bocht voor de ingang van de pitstraat. En ik was ook wel verbaasd dat Hamilton een ronde later niet reageerde."

Pitstop op het juiste moment was de kans voor Vettel

Voor Ferrari was de dubbelzege vooral de bekroning op de recente verbeteringen aan de auto, die in de eerste seizoenshelft nog ruim onderdeed voor de Mercedes, en meestal ook de Red Bull.

Het dieptepunt was de race in Hongarije, waar de grote zwakte van de auto echt werd blootgelegd. Door een gebrek aan neerwaartse kracht finishte Vettel op het bochtige circuit een minuut achter winnaar Hamilton.

"We werden daar echt aan gort gereden", blikte Vettel terug. "Nu komen we hier op een soortgelijke baan en kunnen we de race controleren." De Duitser bedankte de technische afdeling van Ferrari, die voor Singapore een naar nu blijkt cruciale update introduceerde. "Dit is echt een teamsucces", benadrukte hij.

Toch denkt Vettel dat Mercedes over het geheel nog een snellere auto heeft. Ferrari is er nog lang niet, vond hij. Om Ferrari echt terug te brengen aan de top moet er nog veel werk verzet worden op het hoofdkwartier in Maranello.

"Want daar zijn we nu nog lang niet. Eerst moet je kampioen worden, dan ben je pas echt terug", zei de 53-voudig Grand Prix winnaar stellig. "En dat gaat dit seizoen denk ik niet meer lukken."