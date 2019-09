Max Verstappen is zondag als derde geëindigd bij de Grand Prix van Singapore. Sebastian Vettel won in de Ferrari zijn eerste race van het seizoen, gevolgd door zijn teamgenoot Charles Leclerc.

Mercedes sloeg strategisch de plank mis en belandde, met Lewis Hamilton op de vierde plaats en Valtteri Bottas als vijfde, met twee auto’s buiten het podium. Verstappens Red Bull-teamgenoot Alexander Albon finishte als zesde.

Verstappen baalde zaterdag nog stevig na zijn tegenvallende vierde startplaats, maar profiteerde toch van de mislukte strategie van Hamilton. De Nederlander pakte zijn zesde podiumplaats van het seizoen.

De race op het Marina Bay Street Circuit stond niet bol van de actie vooraan het veld, maar toch moest drie keer de safetycar in actie komen door crashes met coureurs uit het middenveld.

Uit die strijd kwam Lando Norris als sterkste naar voren met een fraaie zevende plaats in de McLaren. Pierre Gasly profiteerde met zijn Toro Rosso optimaal van de eerste safetycar en werd achtste, gevolgd door Nico Hülkenberg in de Renault. Antonio Giovinazzi pakte in de Alfa Romeo het laatste punt.

De laatste zege van Sebastian Vettel was vorig jaar eind augustus in België. (Foto: Getty Images)

Eerste zege Vettel in meer dan jaar

Voor Vettel was alweer even geleden dat hij voor het laatst won: dat was de Belgische Grand Prix in 2018. De Duitser nam na een zwakke fase met meerdere fouten in enkele races revanche op zijn critici.

Door de sterke opmars die de Ferrari’s de laatste weken maken, schuift de top in de WK-stand verder in elkaar. Lewis Hamilton blijft met 296 punten op grote afstand wel leider in de puntenstand.

De start verliep zonder grote chaos. Vettel was iets sneller weg dan Hamilton en probeerde de Brit twee keer te passeren. De WK-leider maakte zich breed en hield de Duitser achter zich. Leclerc behield de kop en vormde de eerste auto in een treintje van Ferrari, Mercedes en Red Bull.

De rondetijden lagen in de openingsfase extreem laag, omdat de coureurs met volle tanks reden en banden wilde sparen. Leclerc reed in de ronden vóór zijn eerste pitstop gemiddeld 13 seconden langzamer dan zijn poleposition-tijd van zaterdag.

De safetycar moest liefst drie keer op de baan verschijnen. (Foto: Getty Images)

Vettel als eerste naar binnen

In ronde twintig werd het bal geopend door Vettel en Verstappen, die allebei naar de harde band gingen. Een ronde later volgde Leclerc, maar Vettel had een zeer snelle ronde uit de pits en kwam voor zijn jonge teamgenoot terecht. Verstappen sloot achter de twee Ferrari’s aan.

Hamilton koos ervoor om zes ronden langer door te rijden. Hij verloor daarmee zijn tweede plaats op de baan aan Vettel en ook Verstappen, maar had wel het voordeel van nieuwere banden.

De favorieten moesten zich vervolgens langs een reeks van coureurs die waren gestart op de mediums werken. Antonio Giovinazzi reed zelfs vier ronden aan de leiding, maar werd uiteindelijk nog voor zijn pitstop ingehaald door Vettel. Die was kort daarvoor ook Pierre Gasly al voorbijgestoken, waarbij hij de Fransman even raakte. De wedstrijdleiding zag geen noodzaak om het incident te onderzoeken.

Nadat alle pitstops waren geweest reden de Ferrari’s aan de leiding, met Vettel voor Leclerc, Verstappen, Hamilton, Bottas en Albon. Het duurde vervolgens niet lang voordat Romain Grosjean George Russell in de muur duwde, waardoor de safetycar in de 36e ronde voor het eerst in actie kwam.

Leclerc woedend over strategie Ferrari

Tijdens de ronden achter de safetycar sprak Leclerc zijn ongenoegen richting de Ferrari-pitmuur. De Monegask was woedend dat Vettel als eerst naar binnen was gehaald en zo zijn teamgenoot voorbij kon. Over de boordradio probeerde het team Leclerc te kalmeren.

Toen het veld weer op gang kwam, liep Vettel kortstondig weg bij het veld, met Leclerc in zijn kielzog. Niet veel later konden de voeten weer van het gas, omdat Sergio Pérez zijn kapotte Force India op een gevaarlijke plek parkeerde. Weer reed de safetycar de baan op.

Met nog veertien ronden te gaan trok Vettel het veld weer op gang. De nog altijd woedende Leclerc beloofde over de radio dat hij geen gekke dingen zou doen. Echt de tijd om dat te doen kreeg hij ook niet, want niet veel later was er opnieuw een safetycar-situatie. Ditmaal was het Daniil Kvyat die in bocht één een te optimistische inhaalpoging inzette bij Kimi Räikkönen.

Na een korte fase op lage snelheid gaf het veld voor de laatste keer volgas, waarna zich in de slotfase geen grote gebeurtenissen meer voordeden. Gecontroleerd reed Vettel naar de finish. Verstappen had nog wel wat moeite om zich Hamilton van het lijf te houden, maar de Nederlander hield het hoofd koel en mocht voor de tweede keer in Singapore naar het podium.