De topcoureurs in de Formule 1 zijn fel tegen het plan om de kwalificatie op zaterdag te vervangen voor een sprintrace, waarvan de uitslag de startopstelling voor de Grand Prix op zondag vormt.

"De mensen die dat voorstellen, weten niet waarover ze praten", reageerde Lewis Hamilton zaterdag kort maar duidelijk op de persconferentie na de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore.

Volgens het plan wordt de startgrid voor de dertig ronden lange sprintrace gevormd door de WK-stand in omgekeerde volgorde. Puntenleider Hamilton zou dan nu dus achteraan starten en de nog puntloze George Russell vooraan.

Vijfvoudig wereldkampioen Hamilton is zeker niet de enige die kritisch is op het plan van een sprintrace. "Ik denk dat het complete bullshit is", zei Sebastian Vettel, die als nummer drie van de kwalificatie zaterdag ook op de persconferentie aanwezig was.

FIA wil Formule 1 aantrekkelijker maken

FIA-president Jean Todt liet eerder weten dat er nog niets is besloten over het nieuwe format, maar de sprintrace ligt volgens de Fransman wel nadrukkelijk op tafel. "De werkzaamheden zijn gaande. We willen de sport aantrekkelijker maken, daar proberen we altijd nieuwe ideeën voor te vinden", aldus Todt.

Vettel ziet andere mogelijkheden om de spanning in de Formule 1 te verhogen. "We moeten gewoon zorgen dat het veld dichter bij elkaar komt", zei de Duitser van Ferrari.

"Ik weet niet welk genie met dat andere idee gekomen is, maar het is volledig de verkeerde aanpak."

Charles Leclerc (midden) was de snelste bij de kwalificatie voor de GP Singapore. (Foto: Getty Images)

'De beste moet winnen'

Kort voor de persconferentie veroverde Charles Leclerc in zijn Ferrari met een indrukwekkende ronde poleposition voor de race zondag op het Marina Bay Street Circuit.

De Monegask zat breed glimlachend tussen Hamilton en Vettel. "Maar als ik nu achteraan zou moeten starten, zou ik niet zo blij zijn. Ik denk niet dat een kwalificatierace de oplossing is voor de Formule 1", zei Leclerc, die de nummer vier is van de WK-stand.

"De beste moet winnen en die moet ook van de eerste startplaats vertrekken", voegde hij toe. "We moeten dat niet omdraaien, dat is geen goed idee."

Charles Leclerc tijdens de kwalificatie in Singapore (Foto: Pro Shots)

'Met de coureurs is niets besproken'

Ook Max Verstappen, die niet aanschoof bij de persconferentie, werd gevraagd naar zijn mening over het eventueel vervangen van de kwalificatie door een sprintrace.

De Limburger is het eens met zijn concurrenten "Het is onzin, Ik snap het idee erachter niet. Iedereen moet een eerlijke kans krijgen om de best mogelijke kwalificatie te doen", zei de 21-jarige Red Bull-coureur, die onlangs in Hongarije zijn eerste poleposition pakte.

"Ik hou ook niet van races met een omgekeerde startgrid, het is echt bullshit", was Verstappen stellig. Hij vindt bovendien dat dit soort plannen moet worden voorgelegd aan de coureurs. "Maar er is niets met ons besproken."

Net als tijdens de kwalificatie zal het zondag donker zijn tijdens de race in Singapore. (Foto: Getty Images)

Verstappen is ook tegen 22 races per seizoen

Verstappen vindt dat de eigenaren van de Formule 1 sowieso meer rekening moeten houden met de geluiden uit de paddock. Zo werd de kalender voor 2020 tegen de zin van veel coureurs in verlengd van 21 naar 22 races.

"Daar ben ik ook tegen. Niet voor mezelf, maar voor bijvoorbeeld onze monteurs."

Verstappen begrijpt dat de eigenaren van de Formule 1 meer geld willen verdienen. "Maar onze jongens moeten 22 keer per jaar de hele boel op- en afbouwen, die zijn hier steeds al vroeg in de week. Maar de grote bazen komen pas op vrijdag aan."

Formule 1-teams moeten unaniem voorstander zijn

Het sprintraceconcept zou al in 2020 moeten worden geprobeerd op een aantal geselecteerde circuits, zo is het plan. Het is nog onbekend wanneer er een besluit komt over het voorstel, maar het nieuwe format komt er alleen als de Formule 1-teams unaniem voorstander zijn.

De Grand Prix van Singapore start zondag om 14.10 uur. Hamilton gaat met 284 punten riant aan de leiding in de WK-stand. Valtteri Bottas staat tweede met 221 punten, gevolgd door Verstappen (185), Leclerc (182) en Vettel (169).