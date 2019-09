Daniel Ricciardo wordt uit de uitslag van de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore geschrapt. De Renault-coureur is gediskwalificeerd wegens een overtreding van de technische voorschriften.

In de eerste kwalificatiesessie overschreed de MGU-K, de elektromotor die vrijgekomen energie van de remmen omzet in vermogen, de toegestane vermogenslimiet van 120 kilowatt.

Ricciardo reed in de kwalificatie de achtste tijd, maar door de straf moet de voormalig ploeggenoot van Max Verstappen helemaal achteraan het veld of vanuit de pitstraat starten. Daarover wordt pas later een beslissing genomen.

"De regels over de vermogenslimiet zijn bij alle teams bekend", staat in een verklaring van de Formule 1. "Noch het feit dat de auto de limiet had overschreden, noch de methode waarmee dat wordt gemeten is door het team betwist."

Omdat het op het stratencircuit van Singapore moeilijk is om in te halen, is de straf voor Ricciardo een lelijke streep door de rekening. De Australiër bezet de achtste plaats in de WK-stand.