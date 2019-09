Lewis Hamilton zat zaterdag na de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore enigszins verbaasd bij twee Ferrari-coureurs aan tafel voor de persconferentie. De Brit van Mercedes had verwacht dat hij op het stratencircuit moest knokken met Red Bull Racing, maar werd tweede tussen Charles Leclerc en Sebastian Vettel.

"Ik was nog blij dat ik tussen ze in ben geëindigd, maar ze hebben duidelijk een grote stap gemaakt", reageerde Hamilton op de onverwachte snelheid van het Italiaanse team.

Hoewel Leclerc in zowel België als Italië poleposition veroverde en won, was de verwachting dat Ferrari het op het bochtige Marina Bay Street Circuit lastig zou krijgen.

"Eerder in het seizoen waren ze niet zo snel op circuits waar je veel neerwaartse kracht nodig hebt", beaamde Hamilton die voorspelling. "Ik weet ook niet waar ze het vandaan halen. In Hongarije waren ze nog langzaam."

De regerend wereldkampioen en huidige leider in de WK-stand zag ook de positieve kant van de verrassende snelheid bij de 'Scuderia'. "Het is alleen maar mooi dat het zo dicht bij elkaar zit. Ik hoop dat het een mooi gevecht wordt morgen."

'Het voelt alsof we wat kwijt zijn'

Hamilton twijfelde wel aan het tempo van zijn eigen Mercedes. "Het voelt alsof we wat kwijt zijn ten opzichte van gisteren. Of de rest is sneller geworden, dat kan ook."

De Mercedes verloor met name veel tijd in de eerste sector, waarin een lang recht stuk zit en motorvermogen een grote rol speelt. En Ferrari heeft de meeste paardenkrachten. "Ze zijn erg snel in een rechte lijn ja", bevestigde Hamilton.

Maar vooral de updates die Ferrari introduceerde in Singapore spelen in ieder geval een grote rol, oordeelde Hamilton. "En wij hebben al een tijdje geen upgrade meer gehad."

De Grand Prix van Singapore start zondag om 14.10 uur. Hamilton gaat met 284 punten riant aan de leiding in de WK-stand. Valtteri Bottas staat tweede met 221 punten, gevolgd door Max Verstappen (185), Leclerc (182) en Vettel (169).