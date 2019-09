Charles Leclerc en Sebastian Vettel zijn verrast door de snelheid die hun Ferrari dit weekend toont bij de Grand Prix van Singapore. Beide coureurs starten de race zondag respectievelijk van polepositon en de derde plaats.

Ondanks de recente Ferrari-successen op het snelle Spa-Francorchamps en Monza waren Mercedes en Red Bull Racing als de grote favorieten ingeschat op het stratencircuit, omdat de Ferrari in 2019 doorgaans niet goed presteerde op banen met veel bochten en weinig rechte stukken.

Een grote aerodynamische update lijkt het Italiaanse team de benodigde neerwaartse kracht te geven in de bochten. Zo werd er onder meer een nieuwe neus en een verbeterde vloer geïntroduceerd. De motor geldt al als de sterkste van het veld.

"We moeten de mensen op de fabriek bedanken", zei een lachende Leclerc zaterdag in de persconferentie na de kwalificatie in Singapore. "Ik ben erg verrast door onze snelheid. Het hele team is verrast. We hadden juist verwacht dat we het lastig zouden hebben hier."

'Nu begrijpen we de auto veel beter'

Die voorspelling was vooral gebaseerd op de race op de eveneens bochtige Hungaroring, waar de Ferrari's voor de zomerpauze een minuut achter winnaar Lewis Hamilton in de Mercedes finishten.

"Daar hadden we een minder goede balans in de auto", blikte Vettel terug. "Nu begrijpen we de auto veel beter en verliezen we dus minder in de bochten. We hebben de auto bovendien sterk verbeterd."

Leclerc voelde vrijdag al dat de nieuwe onderdelen effect hadden. "Dat zagen we ook in de data en ik merkte dat het werkte. Onze technische mensen hebben goed werk verricht."

'Ik was de auto echt een paar keer bijna kwijt'

De Monegask troefde zijn ervaren teamgenoot in de slotfase van de kwalificatie af. Even leek Vettel er met de poleposition vandoor te gaan, maar met een volgens Leclerc "gekke ronde" sleepte hij zijn vijfde pole van het seizoen binnen.

"En dat terwijl ik veel foutjes maakte. Ik was de auto echt een paar keer bijna kwijt", doelde hij op het feit dat hij in bocht drie en bocht elf bijna de muur raakte. "Ik was verrast dat ik daar niet zo veel tijd verloor. Op instinct houd je de auto dan uit het beton. Het voelde allemaal erg intens."

Vettel baalde dat hij zijn eerste pole van het seizoen afgepakt zag worden, maar kon naar eigen zeggen alleen zichzelf de schuld geven. "Ik had gewoon geen perfecte ronde", was de viervoudig wereldkampioen realistisch.

"Ik verloor de auto een beetje in bocht drie en bocht negen. Toen lag ik achter en pushte ik te hard. Dat zorgde ervoor dat ik het een beetje kwijtraakte. Zonde dat het niet lukte, want het zat er in."