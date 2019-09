Max Verstappen beleefde zaterdag een teleurstellende kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De Nederlander was als een van de favorieten voor poleposition afgereisd naar de Aziatische miljoenenstad, maar moest genoegen nemen met de vierde startplaats.

"Je moet hier gewoon op de eerste startrij starten. Vanaf de vierde plaats wordt het lastig", reageerde de zichtbaar balende Red Bull-coureur na de kwalificatie. Verstappen merkte al tijdens de sessie dat hij moeite had om zijn rondetijden omlaag te krijgen.

"Het is lastig vast te stellen waarom dat niet lukte. Als ik harder door een bocht wilde, ging dat niet", beschreef hij het gedrag van zijn auto. "Ik voelde wel het potentieel, maar ik kon het er niet uithalen."

Voor Red Bull was het een teleurstellend optreden op een circuit waar de renstal doorgaans goed uit de voeten kan. Vorig jaar legde Verstappen nog beslag op de tweede plaats. "Kijkend naar de laatste race in Monza, waar we eigenlijk heel competitief waren, hadden we meer verwacht. Maar we kwamen gewoon tekort."

Verbazing over snelheid bij Ferrari

De grote verrassing van het weekend is Ferrari, dat met een sterk verbeterde auto in Singapore arriveerde. Tegen de verwachtingen in konden Charles Leclerc en Sebastian Vettel zich mengen in de strijd om de eerste startplaats. De snelheid van het Italiaanse team verbaasde ook Verstappen

"Ze hebben het goed voor elkaar ja. Je zag op hun on board-beelden al dat het er snel uitzag", stelde de Limburger. "En wij hebben gewoon iets fout gedaan. We hebben niet goed doorontwikkeld ten opzichte van wat zij hebben gedaan. Een gat van zes tienden is absoluut te groot."

Verstappen was niet al te optimistisch over zijn kansen in de race. Ook de langere rondereeksen op de hardere banden waren langzamer dan met name Mercedes. Hij hoopt op een beetje chaos bij de start, zoals in 2017. Toen crashte hij samen met Vettel en Kimi Räikkönen.

"Dan wil ik alleen liever niet dat ik er nu tussen zit", glimlachte hij. "Maar we zijn sowieso afhankelijk van wat er voor ons gebeurt." Of een safetycar Verstappen kan helpen is ook maar de vraag. "De ene keer werkt dat in je voordeel, maar de andere keer in je nadeel. Dus dat is afwachten."

Max Verstappen start zondag vanaf de vierde plaats in Singapore. (Foto: Pro Shots)

'Moeten dit herstellen voor volgende race in Rusland'

Voor Red Bull is het met name belangrijk om dit tegenvallende resultaat geen invloed te laten hebben op de resterende wedstrijden in 2019. Normaal gesproken presteert Verstappen altijd sterk in de laatste fase van het seizoen.

"Ik weet nog niet of dit gebrek aan snelheid iets zegt voor de komende wedstrijden, maar we moeten wel kijken hoe we dit zo snel mogelijk kunnen herstellen voor Rusland", blikte hij alvast vooruit op de zestiende Grand Prix van het seizoen.

De Grand Prix van Singapore start zondag om 14.10 uur. Lewis Hamilton gaat met 284 punten riant aan de leiding in de WK-stand. Valtteri Bottas staat tweede met 221 punten, gevolgd door Verstappen (185), Leclerc (182) en Vettel (169).