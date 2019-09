Max Verstappen is zaterdag als vierde geëindigd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. Poleposition op het Marina Bay Street Circuit is zondag voor Charles Leclerc.

De jonge coureur van Ferrari noteerde zaterdag met 1.36,217 de snelste rondetijd en hield WK-leider Lewis Hamilton en zijn teamgenoot Sebastian Vettel twee tienden van een seconde achter zich.

Verstappen reed 1.36,813 als beste rondetijd en hield Mercedes-coureur Valtteri Bottas en teamgenoot Alexander Albon achter zich.

Het is de derde poleposition op rij voor Leclerc. Bij de vorige Grands Prix in België en Italië mocht de Monegask ook vooraan beginnen. Het is zijn vijfde pole van het jaar, het meest van alle coureurs.

Startopstelling GP Singapore 1. Leclerc (Ferrari)

2. Hamilton (Mercedes)

3. Vettel (Ferrari)

4. Verstappen (Red Bull)

5. Bottas (Mercedes)

6. Albon (Red Bull)

7. Sainz (McLaren)

8. Ricciardo (Renault)

9. Hülkenberg (Renault)

10. Norris (McLaren)

Vettel had snelste tijd in handen in Q3

Tijdens Q3 leek Vettel zijn rampweekend in Italië twee weken geleden goed te maken met zijn tweede poleposition van het seizoen. In de eerste snelle ronde reed hij de beste tijd.

In de tweede en laatste snelle ronde doken Leclerc en Hamilton nipt onder de tijd van de Duitser, die met Verstappen de tweede startrij bezet.

Vooraf werden de kansen van Ferrari in Singapore niet hoog ingeschat, omdat de auto van het Italiaanse team een gebrek aan neerwaartse kracht heeft in de langzamere bochten. In Singapore heeft het team onder meer een nieuwe neus en een andere vloer meegebracht om dit probleem te verhelpen. Die updates blijken goed te werken.

Leclerc gaat op weg naar zijn snelste rondetijd. (Foto: Pro Shots)

Hamilton won vorig jaar in Singapore

De voornaamste coureur die in Q2 sneuvelde was Kimi Räikkönen. Dat gebeurde nadat de Fin met zijn Alfa Romeo de muur raakte. De als veertiende gekwalificeerde Räikkönen start zondag als dertiende, omdat Sergio Pérez (elfde) een gridstraf krijgt na een crash in de laatste vrije training en zijn versnellingsbak moest wisselen.

Vorig jaar werd de Grand Prix van Singapore gewonnen door Hamilton voor Verstappen. De top zes van de raceuitslag was toen een kopie van de kwalificatie.

De Grand Prix van Singapore begint zondag om 14.10 uur Nederlandse tijd. Hamilton gaat met 284 punten riant aan de leiding in de WK-stand. Bottas staat tweede met 221 punten, gevolgd door Verstappen (185), Leclerc (182) en Vettel (169).