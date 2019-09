Daniil Kvyat wordt in 2020 niet de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Rus blijft bij zijn huidige renstal Toro Rosso, zo bevestigde Helmut Marko van Red Bull zaterdag aan NUsport.

Kvyat vertelde vrijdag in Singapore nog dat hij zichzelf als kanshebber zag voor het tweede zitje bij Red Bull in het komende seizoen. Red Bull-topman Marko - die onder meer gaat over de coureurs - gaf zaterdag echter aan dat die strijd tussen Alexander Albon en Pierre Gasly gaat.

Na ruim een jaar zonder stoeltje keerde Kvyat in 2019 terug bij Toro Rosso. Daar verving hij Pierre Gasly, die de kans kreeg bij het hoofdteam van Red Bull. De Fransman moest op zijn beurt na twaalf races weer plaatsmaken voor Albon, de huidige teammaat van Verstappen.

Kvyat zei vrijdag dat hij elke beslissing zou accepteren en dat hij graag door wilde bij Toro Rosso, als hij niet de kans bij Red Bull zou krijgen.

Dit jaar bezorgde hij het zusterteam nog een podiumplaats door derde te worden in in Duitsland. De Rus debuteerde in 2014 bij zijn huidige team in de Formule 1, waarna hij in 2015 de kans kreeg bij Red Bull.

Kvyat werd in 2016 vervangen door Verstappen

Na tegenvallende resultaten nam Verstappen in 2016 zijn stoeltje over. Kvyat was daarna zijn vorm kwijt, maar sinds zijn terugkeer presteert de 25-jarige coureur prima.

Daarom leek hij lange tijd in aanmerking te komen voor het stoeltje naast Verstappen bij Red Bull. Die plek lijkt nu in handen te zijn van Albon, over wie teambaas Christian Horner vrijdag lovende woorden sprak. De Thaise Brit heeft in de eerste twee races sinds hij het overnam van Gasly "indrukwekkend gepresteerd", zo stelde Horner.

Dit weekend wordt in Singapore de vijftiende Grand Prix van het seizoen verreden. De kwalificatie begint zaterdag om 15.00 uur. Zondag om 14.10 uur gaat de race van start.