Max Verstappen heeft zaterdag in de laatste training voor de Grand Prix van Singapore de zesde tijd neergezet. Later op de dag volgt de kwalificatie.

Verstappen was ruim een seconde trager dan Charles Leclerc, die in zijn Ferrari met 1.38,192 de snelste tijd van iedereen noteerde.

Lewis Hamilton was vrijdag nog de snelste man, maar moest in de Mercedes nu twee tienden toegeven op Leclerc. Sebastian Vettel kwam zes tienden te kort op zijn Ferrari-teamgenoot. Valtteri Bottas was in de tweede Mercedes nipt langzamer dan Vettel en eindigde als vierde.

Alexander Albon maakte aan het einde van de sessie nog een klein foutje, maar was wel nipt sneller dan Verstappen. De Thai ging rond in 1.39,258.

De Nederlander kwam in zijn Red Bull niet echt tot een vrije ronde, van een goede kwalificatie-simulatie was dan ook geen sprake. Met 1.39,366 kwam Verstappen niet in de buurt van de tijd van Leclerc.

Op het einde was Verstappen bezig aan een snellere ronde dan zijn 1.39,366, maar de Limburger werd in de laatste bochten gehinderd door wat verkeer en liet het vervolgens lopen.

Updates van Ferrari lijken te werken

Ferrari werd vooraf in Singapore niet tot de grootste kanshebbers gerekend, omdat de auto doorgaans veel tijd verliest in langzame bochten. Het Italiaanse team heeft echter diverse updates meegebracht, die goed lijken uit te pakken.



De afgelopen twee Grands Prix stond Leclerc al op pole position en wist hij de race ook te winnen. De Monegask kan in zijn Ferrari op de sterkste motor van het veld rekenen, die in de kwalificatie nog eens extra wordt opgeschroefd.

Voor Verstappen wordt het zijn eerste serieuze kwalificatie met de spec 4-motor van Honda. Volgens de Limburger is zijn nieuwe motor een grote stap voorwaarts, met ook een verbeterde kwalificatiemodus.

Uitslag derde training GP Singapore 1. Leclerc (Ferrari) 1.38,192

2. Hamilton (Mercedes) 1.38,399

3. Vettel (Ferrari) 1.38,811

4. Bottas (Mercedes) 1.38,885

5. Albon (Red Bull) 1.39,258

6. Verstappen (Red Bull) 1.39,366

7. Sainz (McLaren) 1.39,507

8. Norris (McLaren) 1.39,709

9. Hülkenberg (Renault) 1.40,118

10. Ricciardo (Renault) 1.40,153

Training stilgelegd na fout van Pérez

De training op het Marina Bay Street Circuit werd enige tijd stilgelegd na een fout van Sérgio Pérez. De coureur van Racing Point liep een lekke band op toen hij de muur schampte. Omdat de Mexicaan enkele brokstukken achterliet, moest de baan worden schoongemaakt.

Daniil Kvyat kende een slechte training. De Rus viel in de vorige race in Monza nog uit met een olielek aan zijn nieuwe Honda-motor en ook in Singapore kreeg hij te maken met een stevig rokende Toro Rosso. Mogelijk volgt er een motorwissel en start Kvyat zondag achteraan.

Zaterdagmiddag jaagt Verstappen op de tweede poleposition van zijn carrière. De kwalificatie gaat om 15.00 uur Nederlandse tijd van start.