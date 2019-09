Juan Manuel Correa wordt niet langer in coma gehouden na zijn zware crash op Spa-Francorchamps. De Amerikaan zal nog wel een zeer zware operatie moeten ondergaan.

Correa was eind augustus betrokken bij een zwaar ongeval dat Anthoine Hubert het leven kostte. Zelf hield Correa twee gebroken benen en een blessure aan de ruggengraat over aan de crash.

In een medische update laat het management van de twintigjarige coureur vrijdag weten dat Correa ondanks het goede nieuws nog steeds "een race tegen de klok" te wachten staat.

De conditie van Correa wordt als "fragiel en kwetsbaar" omschreven. "Zijn huidige status is opgewaardeerd van kritiek naar ernstig."

Kans op onherstelbare schade voor Correa

De longen van de coureur moesten eerst aansterken voordat een operatie mogelijk was. Nu dat zover is, richten de artsen zich op de breuken in zijn benen.

Er is veel spoed geboden bij de operatie die Correa moet ondergaan, om het risico op onherstelbare schade te minimaliseren. Met name het rechteronderbeen van de coureur is behoorlijk beschadigd.

Na het ongeluk in Spa onderging Correa een vier uur durende spoedoperatie in Luik. Vervolgens werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Londen waar gespecialiseerde artsen hem verder behandelen.

Correa reed dit jaar voor het Sauber-juniorenteam en maakt deel uit van het opleidingstraject van Formule 1-team Alfa Romeo.