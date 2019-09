Daniil Kvyat ziet zichzelf nog steeds als kanshebber om in 2020 de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull te worden. De Rus is tevreden met zijn prestaties in het huidige seizoen bij Toro Rosso.

"Het hangt voor een deel af van hoe ik presteer, dus het is voor mij het beste om me daar nu volledig op te focussen", antwoordde Kvyat donderdag op de vraag van NUsport of hij zichzelf nog als reële kanshebber ziet voor een stoeltje bij Red Bull.

Hij is niet bang om qua snelheid met Verstappen vergeleken te worden. "Natuurlijk wil ik graag de stap maken. Het is een sneller team, dus daar hoef je niet lang over na te denken."

De tegenvallende Pierre Gasly werd in de zomerpauze teruggezet naar Toro Rosso om bij Red Bull plaats te maken voor Alexander Albon. Aan het eind van dit jaar maakt de teamleiding een keuze tussen Albon, Gasly en Kvyat als tweede coureur naast Verstappen in 2020.

Kvyat vindt dat hij goed presteert sinds terugkeer

Kvyat keerde dit seizoen terug in de Formule 1 bij Toro Rosso, nadat hij in 2015 al de kans kreeg bij Red Bull. Daar moest hij een jaar later plaatsmaken voor Verstappen.

Na ruim een jaar afwezigheid verloopt de terugkeer bij het zusterteam naar wens voor Kvyat. "Ik ben tevreden over mijn seizoen", zegt de 25-jarige coureur. Tot nu toe pakte Kvyat 33 punten, waarmee hij tiende in het wereldkampioenschap staat.

Podium in Duitsland was eerste in jaren voor Toro Rosso

De goede prestaties bij Toro Rosso geven hem een grote kans om in het Red Bull-programma te blijven, ook als hij de stap naar het hoofdteam niet maakt. "Dat zal dan voor minstens een jaar zijn, denk ik", voorspelde Kvyat, die vooral op krediet rekent bij de Italiaanse renstal na zijn podiumplaats in de natte Duitse Grand Prix.

"Dat was het eerste podium in jaren voor Toro Rosso, dus dan voel je je wel goed binnen een team", benadrukte hij.

"Maar of ik dan die stap omhoog verdien, is niet aan mij", was hij realistisch. "Dat bepalen de sleutelfiguren binnen Red Bull. Het is logisch dat ze daar nu nog even niet mee bezig zijn, want er is natuurlijk net een rijderswissel geweest. Er komen eerst een paar races waarin Alex wordt geëvalueerd. Ik moet nog even geduld hebben."