Het stoeltje naast Kimi Räikkönen bij Alfa Romeo is felbegeerd voor 2020, met onder anderen Renault-coureur Nico Hülkenberg als gegadigde. Toch lijkt het er sterk op dat Antonio Giovinazzi zich dit seizoen nog 'veilig' kan rijden voor volgend jaar.

Bijna alle teams hebben hun coureursduo's voor 2020 al bekendgemaakt. Alfa Romeo is een van de weinige renstallen die nog geen duidelijkheid heeft gegeven. Räikkönen ligt al wel vast, maar het tweede stoeltje is nog niet vergeven.

De cijfers zien er niet goed uit voor de 25-jarige Giovinazzi. Hij scoorde tot dusver slechts drie WK-punten, terwijl zijn ervaren teamgenoot Räikkönen al 31 punten bijeen reed. Twee weken geleden in Italië behaalde Giovinazzi met een negende plek zijn beste resultaat van het seizoen, terwijl hij een week eerder in België nog WK-punten vergooide met een zware crash in de slotfase.

"Hij had een slecht weekend in Spa, maar heeft zich goed hersteld", complimenteerde teambaas Fred Vasseur zijn coureur vrijdag in Singapore, waar dit weekend de vijftiende Grand Prix van het seizoen wordt verreden.

"We willen hem graag helpen om zich verder te verbeteren. Er komt wel een moment om over de toekomst te praten, maar voor nu zijn we gefocust op Antonio en ik denk dat hij stap voor stap goed werk verricht", voegde Vasseur toe.

Ferrari heeft invloed op rijderskeuze bij Alfa Romeo

Een voordeel voor Giovinazzi is dat hij onder contract staat bij Ferrari, dat een stevige vinger in de pap heeft in de rijderskeuze bij Alfa Romeo. Teambaas Mattia Binotto van de Scuderia is nog steeds te spreken over het Italiaanse talent. "Hij is groeiende en moet daarbij gesteund worden. Antonio is een van onze coureurs en dus moeten we hem wel het vertrouwen geven."

"Antonio moet in de laatste zeven races laten zien dat er groei in zit. Dat heeft hij de laatste races al getoond", oordeelde Binotto. De Italiaan benadrukte dat er onderliggende redenen zijn waarom Giovinazzi zijn ware potentieel nog niet heeft laten zien in zijn debuutjaar. Vooral in het begin van het seizoen had zijn team Alfa Romeo veel last van technische problemen.

"En na zijn laatste jaar in de Formule 2 heeft hij twee seizoenen niet geracet. Maar we zien dat hij stappen maakt. Hij zit in de kwalificatie al dicht bij Kimi", verdedigde Binotto zijn coureur. In het onderlinge kwalificatieduel staat het 10-4 voor Räikkönen.

Snelheid niet het probleem, consistentie wel

Vasseur benadrukte dat het probleem bij Giovinazzi niet in de snelheid zit. "Die is er zeker. Daar zijn absoluut geen klachten over." De Fransman wil dat zijn coureur meer consistentie in de races laat zien. "Ik wil vooral dat we meer punten scoren."

Rond de Italiaanse Grand Prix waren er al geruchten dat Giovinazzi zijn felbegeerde stoeltje mag houden in 2020, maar zo ver is het volgens Vasseur nog niet. "We hebben geen haast", aldus de teambaas

"Het is best logisch om te wachten met de keuze en te zien hoe Antonio zich verbetert. Maar eerlijk gezegd denk ik dat hij op de goede weg is."