Alexander Albon heeft het gevoel dat hij de auto van Red Bull steeds beter leert kennen, maar vindt het nog te vroeg om zijn tijden te vergelijken met die van teamgenoot Max Verstappen. De Thai rijdt dit weekend in Singapore zijn derde Grand Prix voor het team.

"Mensen verwachten misschien dat ik mij heel erg aan het vergelijken ben met Max, maar dat is echt niet zo", zei Albon vrijdag op het Marina Bay Street Circuit.

De 23-jarige coureur verving in de zomerpauze Pierre Gasly bij Red Bull Racing, omdat de Fransman Verstappen niet kon bijhouden. Hij moest na twaalf races het veld ruimen.

Het is snel gegaan met Albon, want de Thai werd in zijn debuutseizoen in de Formule 1 al gepromoveerd naar het hoofdteam. "Ze weten bij Red Bull wat mijn situatie is", zei de in Londen geboren coureur.

"Het team geeft me veel ruimte en tijd om me te verbeteren. Natuurlijk wil ik zo snel mogelijk alles uit de auto halen, maar er is geen specifiek doel. Ik hoef Max niet na een bepaald aantal races bij te kunnen houden."

Albon is nog steeds dingen aan het uitproberen

In de eerste twaalf races van zijn loopbaan in de Formule 1 reed Albon voor Red Bulls zusterteam Toro Rosso. Die auto had hij vrij snel onder de knie en met zijn prestaties overtuigde hij Red Bull hem al snel te promoveren.

Het gevolg is wel dat hij opnieuw een auto moet leren kennen. "Ik heb het gevoel dat ik steeds meer wen aan de auto. Ik benader de races niet als een test, maar ik ben nog steeds dingen aan het uitproberen", legde Albon uit. "Ik voel me al wel comfortabel."

Na een serie Europese races worden de laatste zeven Grands Prix van het seizoen op andere continenten verreden. Albon kent de Europese banen goed uit lagere raceklassen, maar onder meer het stratencircuit in Singapore is nieuw voor hem.

"Ik heb hier een circuit dat ik niet ken en een auto die ik nog niet helemaal onder de knie heb", stipte Albon aan. Hij heeft zich wel in de simulator van Red Bull kunnen voorbereiden op het Marina Bay Street Circuit.

"Het gevoel is toch anders. In de 'sim' ga je natuurlijk meteen voluit, terwijl je in het echte racen toch wat veiligheidsmarges inbouwt, zeker in het begin."

Albon maakt zich nog niet druk om volgend jaar

Albon zegt zich nog niet bezig te houden met waar hij in 2020 rijdt. "Maar als de resultaten goed zijn, denk ik dat het wel goed moet komen."

Teambaas Christian Horner is tot dusver zeer tevreden over de prestaties van Albon. "Hij wist maar kort van tevoren dat hij bij ons zou gaan rijden, maar in Spa was hij al indrukwekkend met zijn inhaalrace van achteraan tot aan de vijfde plaats", blikte de Brit terug.

"Hij had ook in Monza een sterk weekend. Het hele team is onder de indruk van hem", oordeelde Horner. Toch benadrukte ook de teambaas van Red Bull dat zijn renstal rustig wil bekijken wie er in 2020 het felbegeerde stoeltje naast Verstappen krijgt. Ook Daniil Kvyat en Gasly zijn nog in beeld.

"We hebben geen haast, want alle coureurs die we overwegen hebben we onder contract staan. We kunnen de tijd nemen om goed te kijken en te evalueren."