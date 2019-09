Max Verstappen blikte vrijdag met een positief gevoel terug op de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Singapore. De Nederlander was in de eerste sessie de snelste, en moest in de tweede training alleen Lewis Hamilton voor zich dulden.

Het lijkt er daarmee op dat de strijd om de pole en de zege net als in 2018 zal gaan tussen de Red Bull-coureur en de WK-leider in de Mercedes.

"Volgens mij zijn we erg sterk, maar Lewis is denk ik ook heel erg snel", reageerde Verstappen nadat hij net uit de auto was gestapt.

De sessie op het bochtige circuit door de Aziatische miljoenenstad verliep zonder problemen. "Al met al was het een goede dag. Het is geen makkelijke baan met alle hobbels, maar met een goede auto is het mooi om hier te rijden."

Verstappen hele dag in top van de tijdenlijsten

Na twee races in Spa-Francorchamps en Monza die de Red Bull niet helemaal lagen, is Singapore een circuit waar zowel Verstappen als het team traditioneel sterk zijn. Vanaf het moment dat de Limburger de baan op ging, was hij bovenaan de tijdenlijsten te vinden.

"Het gevoel is over het geheel goed", beaamde hij. "Uiteraard zijn er nog dingen die we moeten verbeteren voor morgen, maar ik ben wel positief. We hebben een paar dingen met de afstelling uitgeprobeerd en die werkten."

Verstappen moest in de tweede training krap twee tienden toegeven op de 1.38,773 van Hamilton, maar volgens de 21-jarige Nederlander was zijn ronde niet optimaal.

"Ik had een paar auto's voor me zitten in de laatste sector", legde hij uit. Er had nog een snellere tijd ingezeten. "Ik verbeterde me daar maar een paar tienden ten opzichte van de harde band, dus er is nog meer mogelijk."