Max Verstappen heeft vrijdag de tweede tijd genoteerd in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Singapore. Alleen Lewis Hamilton was sneller dan de Limburger.

Met 1.38,957 was Verstappen wel ruim een seconde sneller dan in de eerste training, waarin hij de tijdenlijst aanvoerde. In de avondsessie (lokale tijd) was Hamilton met 1.38,773 nipt sneller dan de coureur van Red Bull.

Behalve Verstappen was Sebastian Vettel de enige die binnen een seconde van Hamilton wist te blijven. De Duitser van Ferrari gaf acht tienden toe op de leider in de WK-stand.

Tijdens de tweede training waren de omstandigheden vermoedelijk vergelijkbaar met de race van zondag, die bij kunstlicht wordt verreden. Daarom hielden de teams zich vooral bezig met racesimulaties en niet met het rijden van snelle rondes.

Uitslag tweede training GP Singapore 1. Hamilton (Mercedes) 1.38,773

2. Verstappen (Red Bull) 1.38,957

3. Vettel (Ferrari) 1.39,591

4. Bottas (Mercedes) 1.39,894

5. Albon (Red Bull) 1.39,943

6. Leclerc (Ferrari) 1.40,018

7. Sainz (McLaren) 1.40,145

8. Hülkenberg (Renault) 1.40,324

9. Norris (McLaren) 1.40,361

10. Gasly (Toro Rosso) 1.40,637

Albon schiet van de baan en verliest voorvleugel

Verstappens teamgenoot Alexander Albon schoot al vroeg in de training rechtdoor in een bocht, waarbij zijn voorvleugel afbrak. Later keerde de Thai terug op de baan en noteerde hij de vijfde rondetijd.

Sergio Pérez en Kevin Magnussen kregen het even later op de baan met elkaar aan de stok. De Mexicaan drukte de Deen tegen de muur, maar de coureur van Haas kon de training gewoon vervolgen. Pérez moet zich voor het incident verantwoorden bij de stewards.

Vorig jaar werd de Grand Prix van Singapore gewonnen door Hamilton. Hij liet in de Aziatische metropool Verstappen en Vettel achter zich.