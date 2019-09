Max Verstappen is vrijdag goed begonnen aan de voorbereidingen op de Grand Prix van Singapore. De Red Bull-coureur was in de eerste vrije training op het Marina Bay Street Circuit de snelste.

Red Bull heeft al twaalf podiumplaatsen gepakt op het Marina Bay Street Circuit gepakt, meer dan alle concurrenten. Maar volgens Horner geven die statistieken een verkeerd beeld.

"Natuurlijk is het indrukwekkend, maar helaas is Mercedes hier wel al best vaak voor ons gefinisht in de laatste paar jaar", stelde de Brit vrijdag in Singapore. "Zij zijn hier duidelijk de favoriet en Lewis Hamilton is altijd sterk op dit circuit."

Horner wilde nog niet te veel waarde hechten aan het tempo van Verstappen in de eerste training. "Dat zegt nog niet zo veel. Maar we hebben een competitieve auto en hopen het gevecht met Mercedes aan te kunnen gaan."

Vorig jaar finishte Verstappen als tweede in de straten van de Aziatische metropool. Toen troefde Hamilton de Limburger af in zowel de kwalificatie als de race. "Maar we hebben ze toen wel aardig onder druk gezet. Ik hoop dat we dat laatste stapje dit jaar kunnen zetten."

'Kunnen nu overal vooraan meedoen'

Met nog zeven races te gaan zit de Formule 1 in de laatste fase van het seizoen 2019. Verstappen is doorgaans sterk in deze fase van het kampioenschap. Dat ziet Horner dit jaar ook wel gebeuren.

"De laatste paar races was de snelheid al goed. In Oostenrijk en Groot-Brittannië waren we snel. In Hongarije stonden we op pole en waren we dicht bij de overwinning. De racepace in Monza was ook goed, Max was daar net zo snel als de leiders", somde de Brit op.

"In de resterende races zal het niet altijd even goed gaan, maar ik hoop wel dat we overal vooraan mee kunnen doen."