Max Verstappen is vrijdag goed begonnen aan de voorbereidingen op de Grand Prix van Singapore. De Red Bull-coureur was in de eerste vrije training op het Marina Bay Street Circuit de snelste.

Verstappen ging rond in 1.40,259 en was daarmee ruim een tiende sneller dan Sebastian Vettel in de Ferrari, die 1.40,426 klokte. Lewis Hamilton gaf ruim zes tienden toe op de snelste tijd van de Nederlander. De WK-leider van Mercedes reed zijn snelste ronde in 1.40,925.

Valtteri Bottas noteerde de vierde tijd, op ruim een seconde van Verstappen. Met nog een half uur te gaan verloor de Fin de controle over zijn Mercedes in bocht 19. Hij knalde hard in de barrières en beschadigde zijn auto zwaar.

De training werd tien minuten stilgelegd om de Mercedes af te voeren en alle onderdelen op te ruimen. Bottas was toen al ongedeerd uitgestapt.

Leclerc valt stil tijdens snelle ronde

De crash van de nummer twee in de WK-stand gebeurde toen hij een langere run deed op de harde band. Mercedes was de enige van de drie topteams die dit hardste rubber vrijdagochtend al uitprobeerde.

Het was lang stuivertje wisselen bovenaan de tijdenlijst, waarbij Hamilton en Verstappen om beurten de snelste tijd klokten. Ferrari begon met een wat langere serie rondes op de gele mediumbanden en mengde zich pas later in de strijd om de toptijden.

Vettel zette zijn met veel nieuwe onderdelen uitgeruste auto even bovenaan de lijst, maar daar ging Verstappen later weer overheen. Voor Charles Leclerc verliep de training minder voorspoedig. De winnaar van de laatste twee Grands Prix deed net als Vettel een poging tot een snelle ronde, maar viel daarbij stil.

De Ferrari-monteurs moesten zijn auto terugrollen naar de pitbox, waarna de Monegask niet meer naar buiten kwam. Het is nog niet bekend wat er mis was bij zijn Ferrari.

Uitslag eerste training GP Singapore 1. Verstappen (Red Bull) 1.40,259

2. Vettel (Ferrari) 1.40,426

3. Hamilton (Mercedes) 1.40,925

4. Bottas (Mercedes) 1.41,336

5. Albon (Red Bull) 1.41,467

6. Hülkenberg (Renault) 1.41,812

7. Sainz (McLaren) 1.41,966

8. Norris (McLaren) 1.42,180

9. Kvyat (Toro Rosso) 1.42,305

10. Gasly (Toro Rosso) 1.42,377

Albon ruim seconde trager dan Verstappen

Alexander Albon reed voor het eerst in Singapore en kon het tempo van Verstappen niet volgen. De Thai ging rond in 1.41,467 en moest daarmee ruim een seconde toegeven op zijn teamgenoot bij Red Bull.

Red Bull ging vooral naar buiten op de zachte rode band. Omdat de eerste training nog bij daglicht wordt verreden en de race zondag later in het donker is, waren de omstandigheden niet helemaal vergelijkbaar.

Het is daarom gebruikelijk dat de teams zich in Singapore vooral in de tweede vrije training richten op hun racetempo. Vrijdag om 14.30 uur komen de coureurs opnieuw in actie.