Geruchten over zijn toekomst, een teamgenoot die hem overklast en een pijnlijke reeks aan fouten; Sebastian Vettel zit niet in de beste periode van zijn glansrijke loopbaan. Hoe moet het nu verder met de viervoudig wereldkampioen van Ferrari?

Donderdagavond, Singapore. Ferrari houdt een persmoment waarbij eerst Vettel het woord zal voeren. Het krappe hok waarin de Duitser spreekt, is afgeladen met zwetende journalisten en cameramensen.

Het gaat uiteraard vooral over de afgelopen Italiaanse Grand Prix, waarin Vettel opnieuw een fout maakte. Zijn jonge teamgenoot Charles Leclerc won voor de tweede keer op rij, terwijl hijzelf al ruim een jaar geen zege meer boekte.

Vettel kiest voor de relativerende strategie. "Het is natuurlijk niet goed, maar het is ook weer geen ramp", omschrijft hij zijn huidige situatie bij Ferrari. "Ik zit momenteel niet op het niveau waarop ik wil presteren. Maar dit soort dingen overkomt ons allemaal weleens."

De 32-jarige Heppenheimer wil zijn reeks fouten niet te groot maken. "We moeten het niet al te gecompliceerd maken. Ik zit hier goed op mijn plek en volgens mij doe ik de juiste dingen."

Een van de fouten van Sebastian Vettel dit jaar: bij de GP van Groot Brittannië reed hij tegen Max Verstappen op. (Foto: Pro Shots)

Gebrek aan vertrouwen in de auto

Toch geeft hij een kleine indicatie over waar het misschien misgaat: het vertrouwen in de auto ontbreekt soms. Vettel staat bekend als een coureur die een stabiele auto nodig heeft. De Ferrari is een ware raket in een rechte lijn, maar zodra er bochten opdoemen, beginnen de problemen.

"Ik heb hier en daar niet het juiste gevoel of het vertrouwen", beaamt hij. "Dat zit hem in details. Hopelijk valt alles snel op zijn plaats. Tot dan is het gewoon hoofd naar beneden en gaan."

Terwijl Vettel uitlegt waarom zijn seizoen zo lastig verloopt, komt Leclerc de Ferrari-tent binnen. De Monegask staat keurig te wachten tot Vettel is uitgepraat, tot het gesprek al op de winnaar van Spa en Monza komt. "Ik moet ook gewoon zeggen dat Charles het heel goed doet", stelt de Duitser. "Als ik word verslagen door hem in de kwalificatie of race, zijn er geen excuses. Dan heeft hij het gewoon beter gedaan."

'Alles is weer goed na kwalificatie in Monza'

Als Leclerc het persmoment overneemt, komt het gesprek al snel op de kwalificatie in Monza, waar de 21-jarige Monegask het even aan de stok kreeg met zijn ervaren teamgenoot. Vettel had Leclerc in het beslissende deel van de kwalificatie een tow - of slipstream - gegeven, maar kreeg die later niet terug. Terwijl dat wel zo was afgesproken.

De jonge coureur probeert het onderwerp snel af te handelen. "Er werd binnen het team getwijfeld waarom ik dat had gedaan, maar ik heb het uit kunnen leggen en alles is nu weer goed."

Sebastian Vettel in de Ferrari (Foto: Pro Shots)

'Soms zit het gewoon even tegen'

Kort na het persmoment bij Ferrari beginnen de interviews bij Red Bull. Daar gaat Max Verstappen iets dieper in op de relatie met een teamgenoot en dat je daarin niet altijd de vriendelijkste moet zijn.

"Je moet wel je mannetje staan. Ik kan me best voorstellen dat Leclerc dacht: als ik nu niet doorrij, heb ik zelf geen tijd. Als je niet voor jezelf opkomt, red je het niet in deze sport. In ieder geval niet als eerste coureur."

Bij Ferrari is altijd sprake geweest van een duidelijke eerste en tweede coureur, stelt Verstappen. "Dus daar zijn ze nu voor aan het vechten. Maar Vettel kan zeker nog rijden. Hij heeft een paar foutjes gemaakt de afgelopen wedstrijden, maar daarvoor deed hij het best goed. Soms zit het gewoon even tegen."

Cijfers Sebastian Vettel Races: 233

Overwinningen: 52

Polepositions: 56

Podiums: 117

Punten: 2.914

Wereldtitels: 4

Vettel beleefde eerder een slecht seizoen

Daniel Ricciardo was teamgenoot van Vettel in 2014, nog zo'n seizoen waarin het voor de Duitser niet liep. Het destijds 24-jarige talent overvleugelde zijn teammaat, die op dat moment net voor de vierde keer de titel had binnen gesleept. Het jaar erop verkaste Vettel naar Ferrari.

"Ik denk dat ik de juiste persoon ben om iets over Sebastians situatie te zeggen", antwoordt Ricciardo als NUsport hem op de persconferentie vraagt of hij denkt dat Vettel terug kan slaan na een slechte reeks.

"Die is heel vergelijkbaar met 2014. Toen ging hij daarna naar Ferrari en won hij meteen zijn tweede race", herinnert de Australiër zich. "Hij heeft zeker de capaciteiten om terug te komen."

Straf in Canada had effect op volgende races

Ricciardo heeft zijn eigen analyse over waar de problemen begonnen voor Vettel. "Ik wil natuurlijk niet voor hem spreken, maar volgens mij startte het met de controverse rond zijn straf in Canada. Dat had zijn eerste zege van het jaar moeten zijn, maar het liep anders. Dat kan effect hebben gehad op de volgende races."

Vettel won al vier keer in Singapore, en volgens Ricciardo kan het dit weekend zomaar weer gebeuren. "Je weet het nooit. Hij zit maar één race van de ommekeer. Hij wacht op dat weekend waarin alles weer in elkaar valt en hij zichzelf terugvindt."

"Er zijn zoveel zaken die meespelen in deze sport", wil de Renault-coureur benadrukken. "Het draait niet alleen om talent, zeker niet als je in de top zit. Er komt druk bij kijken, hoe vrij ben je in je hoofd? Waar zit je in je privéleven? Dat telt allemaal. Maar je talent verlies je niet. Sebastian is absoluut nog een snelle coureur."