Charles Leclerc is als winnaar van de afgelopen twee Grands Prix afgereisd naar Singapore en wordt geroemd om zijn prestaties. De Ferrari-coureur moest zich echter ook verdedigen tegen geruchten dat de sfeer bij zijn team sinds de Grand Prix van Italië niet goed zou zijn.

Voordat Leclerc in Monza als winnaar het podium beklom, kwam hij vooral in het nieuws omdat er een conflict zou zijn met zijn ervaren teamgenoot Sebastian Vettel.

Dit ontstond zaterdag in de kwalificatie, toen de Duitser Leclerc wel in zijn slipstream liet rijden voor een betere prestatie. De Monegask deed dat vervolgens tegen de afspraken in niet terug voor zijn teammaat.

"Ik wil niet weer ingaan op de kwalificatie in Monza, maar ik had echt niet de intentie om Sebastians ronde daar te verpesten", verklaarde Leclerc. "Daarna werd er getwijfeld binnen het team aan wat ik had gedaan. Ik heb het uitgelegd en vervolgens was het weer goed."

Volgens de 21-jarige coureur zijn er dan ook geen interne problemen bij het Italiaanse topteam. "Misschien ziet het er aan de buitenkant anders uit, maar van binnen zit het nog goed. Er zijn eerder momenten geweest dat ik Sebastian hielp, en op andere momenten hielp hij mij weer. Zo willen we dat het gaat. Ik ben blij met hoe het momenteel gaat binnen Ferrari."

Moeilijk om korte succesreeks voort te zetten

Leclerc denkt dat het moeilijk wordt om zijn korte succesreeks op het Marina Bay Circuit voort te zetten. "We gaan het hier wel wat lastiger krijgen", blikte hij vooruit op de race door de straten van de Aziatische metropool.

"Er zijn wat meer bochten en minder rechte stukken. We weten dat we sterk zijn op circuits waar motorvermogen belangrijk is, maar daar is dit er niet een van."

Ferrari heeft al het hele seizoen een hardnekkig gebrek aan neerwaartse kracht in de bochten, waardoor het bijvoorbeeld op de slingerende Hungaroring een lastig weekend beleefde. Om het gebrek aan grip te ondervangen, zijn er enkele nieuwe onderdelen meegebracht naar Singapore. Zo is er onder meer een nieuwe vloer en een herziene neus.

"We gaan vrijdag eerst kijken of die nieuwe onderdelen functioneren", zei Leclerc over de ontwikkelingen aan zijn Ferrari. "Het wordt hier misschien moeilijker, maar we gaan er gewoon weer voor."