Nico Hülkenberg vindt het niet realistisch dat hij in 2020 de teamgenoot van Max Verstappen wordt bij Red Bull Racing. De Duitser is op zoek naar een nieuw stoeltje in de Formule 1, omdat hij volgend seizoen bij Renault wordt vervangen door Esteban Ocon.

Red Bull heeft voor 2020 nog geen coureur vastgelegd naast Verstappen, dus teamgenoot worden van de Nederlander zou een van de schaarse opties voor Hülkenberg kunnen zijn.

"Ik zou geen nee kunnen zeggen tegen een team als Red Bull", stelde de Duitser donderdag in Singapore. "Het zou wel een grote uitdaging zijn, want Max is een killer en een van de snelsten. Maar nee, het is niet realistisch dat ik daarnaartoe ga."

De 32-jarige Hülkenberg was in de running om Romain Grosjean te vervangen bij Haas, maar daar werd donderdag bekendgemaakt dat de Fransman mag blijven. Er liepen wel gesprekken tussen 'Hulk' en het Amerikaanse team.

"Haas was zeker een optie en we waren in gesprek. Het was best serieus. Ik wil verder niet te veel in detail treden", liet hij weten. "Ik ben verder niet teleurgesteld dat het niet is doorgegaan, want we kregen het simpelweg niet rond."

'Heb het niet meer in eigen hand'

Naast de volgens de coureur onrealistische stap naar Red Bull blijven het stoeltje bij Alfa Romeo naast Kimi Räikkönen en de vrijgekomen plek van Robert Kubica bij Williams over.

"Het is duidelijk wat er nog mogelijk is, maar ik heb het nu niet meer in eigen hand. Het enige wat ik kan doen is presteren op de baan. Er zijn volgens mij nog wel kansen, maar ik ben er niet echt zeker van", analyseerde Hülkenberg. "Ik ken de teambaas van Alfa Romeo dus dat kan helpen."

Het stoeltje van Antonio Giovinazzi lijkt voor de coureur met 172 Grands Prix op zijn naam de enige serieuze optie. Een terugkeer naar het dit seizoen slecht presterende Williams ziet hij niet zitten.

"Ze zijn zeker niet het beste team op de grid. Als ik een deal maak met een team, moet ik wel het gevoel hebben dat het zinvol is. Ik ben niet wanhopig om in de Formule 1 te blijven en alles maar aan te pakken", verklaarde de Duitser.

Coureur heeft veel taken tegelijk

Hülkenberg weet wat hij de Formule 1 te bieden heeft. "Ik ben een snelle coureur en consistent. Een coureur heeft veel taken tegelijk. Je moet snel zijn, maar je moet ook het team motiveren en vooruit helpen. Er zijn veel elementen", somde hij op.

"Met tien jaar in de sport heb ik veel ervaring. Teams moeten bepalen of ze dat goed vinden aan mij of niet."