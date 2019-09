De periode van Robert Kubica als Formule 1-coureur bij Williams blijft beperkt tot één seizoen. De Pool heeft besloten aan het einde van dit jaar te vertrekken.

"Ik wil iedereen bedanken voor de afgelopen twee jaar en de hulp bij mijn terugkeer in de Formule 1", zegt de 34-jarige Kubica, die in 2018 al testcoureur was namens Williams, in een verklaring.

"Ik heb als testrijder én als Formule 1-coureur genoten van mijn tijd bij Williams, maar ik heb het gevoel dat ik toe ben aan de volgende stap in mijn carrière."

Williams gunde Kubica dit seizoen een terugkeer in de Formule 1. Hij reed tussen 2006 en 2010 al namens BMW Sauber en Renault in de koningsklasse van de autosport, maar die periode kwam ten einde toen hij bij een rallycrash in 2011 bijna zijn arm verloor.

Dit seizoen vormt Kubica een duo met de jonge George Russell. Hij kan zijn stempel vooralsnog niet drukken, want de Pool reed alleen in Duitsland in de punten en laat in de WK-stand alleen teamgenoot Russel achter zich.

Formule 1-teams krijgen steeds meer vorm

Williams-teambaas Claire Williams is Kubica dankbaar voor zijn werk. "En ik respecteer zijn beslissing om te vertrekken. Hij is in verschillende rollen belangrijk geweest voor ons team. We danken hem voor zijn inspanningen tijdens een paar uitdagende seizoenen en wensen hem het beste."

Vermoedelijk wordt Kubica bij Williams opgevolgd door de Canadees Nicholas Latifi, die momenteel achter Nyck de Vries tweede staat in het Formule 2-kampioenschap.

De Formule 1-teams voor volgend jaar krijgen steeds meer vorm. Eerder op donderdag maakte Haas F1 bekend dat wordt vastgehouden aan Romain Grosjean en Kevin Magnussen als rijdersduo.

Het huidige seizoen duurt nog tot en met begin december. Zondag staat de Grand Prix van Singapore op het programma en er volgen ook nog races in Rusland, Japan, Mexico, de Verenigde Staten, Brazilië en Abu Dhabi.