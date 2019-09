Volgens Max Verstappen is het softwareprobleem dat hem de afgelopen twee Grands Prix parten speelde opgelost. De Red Bull-coureur verwacht dit weekend op het stratencircuit in Singapore geen last meer te hebben van de storing waardoor het motorvermogen van de Honda-krachtbron plotseling wegvalt.

In aanloop naar de Grand Prix op het Marina Bay Street Circuit liet Honda-baas Toyoharu Tanabe nog weten dat het mankement zich opnieuw voor kon doen, maar Verstappen zei donderdag in Singapore dat hij geen problemen meer verwacht. "Ze zeggen dat ze het hebben opgelost", aldus de Nederlander.

De afgelopen twee races op Spa-Francorchamps en Monza werden door Verstappen gezien als Grands Prix die hij even "moest doorkomen", omdat zijn auto daar tekortkwam ten opzichte van Ferrari en Mercedes. De Red Bull-Honda zou op het stratencircuit in Singapore beter moeten presteren, maar de Limburger is nog voorzichtig.

"We moeten eerst kijken hoe snel we zijn. Je moet altijd eerst weer een goede set-up en de balans in de auto vinden. Ik wil vooraf niet te positief zijn, want dan zit het meestal tegen", blikte hij vooruit. "We weten dat dit in principe een sterker weekend voor ons moet zijn, maar je moet er dan maar wel staan."

Max Verstappen werd achtste in de Grand Prix van Italië. (Foto: Pro Shots)

Veld zit dichter bij elkaar dan begin 2019

Verstappen stelde vast dat het veld in deze fase van het kampioenschap dichter bij elkaar is gekomen. In het begin van 2019 was Mercedes nog zeer dominant, maar van de laatste zes Grands Prix won het team van WK-leider Lewis Hamilton er maar twee. Er stond ook al drie races op rij geen Mercedes op poleposition.

"Elk jaar groeit alles wel een beetje naar elkaar toe, maar meestal ben je er dan te laat bij", verwees de 21-jarige coureur naar de grote voorsprong van Hamilton in de WK-stand.

"Ik denk daarom dat ik hier in Singapore met zowel Mercedes als Ferrari te maken krijg. Er zitten nogal wat rechte stukken in het circuit, waar Ferrari tijd kan winnen."

'Ferrari heeft iets heel goed gedaan met de motor'

Ferrari is met name zo snel op de rechte stukken, omdat het Italiaanse team over de sterkste motor beschikt. Op momenten zoals de kwalificatie zou de krachtbron uit Maranello wel 55 pk extra kunnen leveren.

Het gevolg is dat Red Bull en Mercedes soms hun vraagtekens zetten bij de legaliteit van de motor van hun concurrent, al wilde Verstappen daar nog niet aan.

"Op dit moment kunnen we niks aantonen, dus we moeten gewoon aan de slag. Ze hebben zeker iets goed gedaan. Het is lastig om te zeggen wat dat is", zei de Nederlander. "Ze hebben in ieder geval een enorm voordeel, maar hun auto is niet op alle circuits even goed. Op stratencircuits doen ze het normaal gesproken redelijk goed, dus dat is even afwachten."

Red Bull wil starts verbeteren

Naast met het probleem met de software kampt Verstappen sinds de overstap naar Honda ook met slechte starts. In Hongarije ging dat nog goed, maar in België en ook Duitsland kwam de Red Bull slecht van zijn plek.

"Het is niet zo makkelijk om een goede start te hebben als in de afgelopen jaren", beaamde Verstappen, die toevoegde dat zijn team dit probeert te verbeteren. "Soms hebben we goede starts, soms gaat het minder. We proberen dat beter voor elkaar te krijgen."