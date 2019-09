Haas F1 verschijnt ondanks een vooralsnog teleurstellend 2019 ook volgend seizoen met Romain Grosjean en Kevin Magnussen aan de start. Het aflopende contract van de 33-jarige Grosjean is donderdag verlengd.

"Ervaring is een van de bouwstenen van Haas. Met Grosjean en Magnussen hebben we een solide basis om te blijven groeien. We kunnen verder bouwen op hun kennis van zaken en kwaliteit", zegt teambaas Günther Steiner.

"Het is een moeizaam jaar voor ons met de wisselvallige prestaties van onze auto, maar onze ervaring zal ons helpen om te verbeteren en als eenheid verder te gaan."

Haas valt dit jaar flink tegen en speelt een bijrol in de WK-stand, met Grosjean op de zeventiende en Magnussen - die al een contract tot en met 2020 had - op de zestiende plek. In totaal werd acht keer de finish niet gehaald.

Grosjean rijdt sinds 2016 voor Haas, het debuutseizoen van de renstal. Hij is bezig aan zijn achtste volledige jaar als Formule 1-coureur. De 26-jarige Magnussen kwam twee jaar geleden over van Renault en gaat in 2020 zijn zesde jaar in de F1 in.

Roerig seizoen voor Haas

Het is op meerdere fronten een bewogen seizoen voor Haas, want het team raakte in conflict met titelsponsor Rich Energy. Eerder deze maand gingen beide partijen na een lange soap uit elkaar.

Haas staat dit seizoen na veertien van de 22 Grands Prix op de negende plaats in de WK-stand voor constructeurs. Met 26 punten blijft het alleen het slecht presterende Williams voor.

Haas en de overige Formule 1-teams bereiden zich momenteel in Singapore voor op de vijftiende Grand Prix van het seizoen. Dit seizoen wordt ook nog geracet in Rusland, Japan, Mexico, de Verenigde Staten, Brazilië en Abu Dhabi.