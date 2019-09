Singapore heeft last van smog in aanloop naar de vijftiende Grand Prix van het Formule 1-seizoen. Door de luchtvervuiling hangt er een waas over de Aziatische metropool.

Publiek dat op de race afkomt, moet rekening houden met "ongezonde omstandigheden" als de smog aanhoudt, zo meldt het Singaporese Meteorologische instituut.

De smog is met name afkomstig van het naburige Indonesische eiland Sumatra, waar meerdere bosbranden woeden. Ook branden boeren en grote bedrijven landbouwgrond of stukken bos plat. Door de grote droogte in de regio is de verwachting dat de branden voorlopig aanhouden.

Volgens de Pollutant Standards Index (PSI) die in Singapore wordt gehanteerd is er op woensdag sprake van ongezonde omstandigheden, omdat de PSI over de afgelopen 24 uur uitkomt op 109. Als de PSI boven de 100 komt, wordt dit als ongezond gezien. Buiten sporten wordt dan afgeraden.

Het GP-weekend in Singapore begint donderdag met de mediadag op het Marina Bay Street Circuit. Vrijdag gaan de coureurs voor het eerst de baan op. Er wordt de komende dagen droog en warm weer verwacht.