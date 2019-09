Esteban Ocon denkt dat hij na een jaar afwezigheid sterker dan ooit terugkomt in de Formule 1. De 23-jarige Fransman slaagde er voorafgaand aan dit seizoen niet in om een stoeltje te vinden, maar is in 2020 namens Renault weer actief in de koningsklasse.

"In mentaal en emotioneel opzicht is dit jaar best zwaar geweest", zegt Ocon dinsdag in gesprek met Motorsport.com. "Ik moest toekijken langs de zijlijn en zag hoe andere jongens het goed deden. Dat was natuurlijk niet leuk, maar aan de andere kant kan het me alleen maar sterker maken. Ik werd daardoor hongeriger om terug te komen."

Ocon komt voort uit het talentenprogramma van Mercedes en is dit jaar testrijder bij de Duitse stal. Vanwege de aangescherpte regels kunnen Formule 1-teams tijdens het seizoen echter weinig testkilometers maken. Ocon kwam alleen tijdens een bandentest van Pirelli in actie.

"Ik heb heel veel dingen geleerd", vervolgt de voormalige Force India-coureur, die in 2016 in de Formule 1 debuteerde. "Ik heb alleen niet zo veel gereden als ik zou willen. Vroeger kon je echt duizenden kilometers maken voor een rentree, nu niet meer."

"In de simulator heb ik dit jaar wel veel gereden. Zo heb ik bijvoorbeeld alle nieuwe onderdelen getest voordat ze op het circuit kwamen. Daardoor ben ik op de hoogte van de nieuwste technieken."

Esteban Ocon reed in 2017 en 2018 bij Force India. (Foto: Pro Shots)

'Heb andere kant van de Formule 1 beter leren kennen'

Hoewel Ocon tijdens geen enkele training van een Grand Prix in actie kwam, was hij wel bij alle races aanwezig. "Daardoor heb ik de andere kant van de Formule 1 beter leren kennen, bijvoorbeeld over wat een team verwacht van een coureur. Als je zelf racet, krijg je dat niet mee, omdat je dan de interne gesprekken niet hoort."

"Zoals Mercedes-teambaas Toto Wolff altijd tegen me zegt: 'Hoe meer je ziet, hoe meer je leert en hoe meer ervaring je opdoet voor de toekomst.' Dat maakt je uiteindelijk een betere coureur."

Bij Renault wordt Ocon volgend jaar teamgenoot van Daniel Ricciardo. Hij vervangt Nico Hülkenberg, die nog op zoek is naar een nieuw team.

Komend weekend trekt het Formule 1-circus naar Singapore, waar de vijftiende Grand Prix van het seizoen wordt verreden. De race gaat zondag om 14.10 uur van start.